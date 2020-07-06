Digão elogia protesto antes do jogo e avisa sobre final: 'Quando se trata de Fla-Flu não tem favorito'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Mesmo com um empate, o Fluminense se classificou para a decisão da Taça Rio na próxima quarta-feira, contra o Flamengo. Titular na vaga de Matheus Ferraz, suspenso, o zagueiro Digão já começou a projetar o confronto. Além da parte física, já que o Rubro-Negro voltou aos treinos antes de qualquer outro time, o elenco do rival é atualmente um dos melhores do país. Mesmo assim, o jogador acredita no título tricolor.

- Óbvio que será um jogo muito difícil, mas quando se trata de Fla-Flu não tem favorito. Eles têm uma equipe muito qualificada, ninguém é bobo para achar que será fácil. Mas se trata de um Fla-Flu, a história já diz. Não tem nada garantido que o Flamengo vai ganhar. Está aberto, espero que quem jogar melhor saia vencedor e que o Fluminense levante esse caneco - analisou.

Antes da bola rolar, jogadores das duas equipes entraram em campo com uma faixa dizendo "respeitem nossa história". O protesto é por conta da retomada do futebol no Rio de Janeiro, além das polêmicas com a Ferj nas últimas semanas. Fluminense e Botafogo foram aliados o tempo todo contra a retomada em meio à pandemia do novo coronavírus.