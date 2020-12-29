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Digão é apresentado oficialmente no Buriram United, da Tailândia: 'Pronto para mais um desafio'

Zagueiro brasileiro deixou o Fluminense e vestirá a camisa de
número 26. No clube, o ex-tricolor jogará com Maicon Bolt e Samuel...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 17:26

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 17:26

Crédito: Divulgação/Buriram United
Digão foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Buriram United. No clube tailandês, o zagueiro que deixou o Fluminense vestirá a camisa de número 26. Nas redes sociais, o jogador se disse "pronto para mais um desafio". No Buriram United, Digão jogará novamente com velhos conhecidos. Maicon Bolt e Samuel, ex-atacantes do Fluminense, farão trio de ex-tricolores. Além deles, Alexandre Gama, que já comandou o clube carioca, é o atual treinador da equipe tailandesa.Aos 32 anos, Digão estava em sua segunda passagem pelo Fluminense, clube onde foi revelado, em 2008. Desde então, jogou por Al Hilal, Sharjah e Cruzeiro.

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