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Digão destaca vitória do Fluminense e projeta duelo com o líder: 'Todo jogo vai ser uma batalha'

Zagueiro foi bem novamente na vitória contra o Bahia; Tricolor visita o Atlético-MG na próxima quarta-feira, às 21h30, no Mineirão...
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Publicado em 

12 out 2020 às 10:00

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 10:00

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
A terceira vitória em quatro jogos colocou o Fluminense na quinta posição do Campeonato Brasileiro. Após bater o Bahia por 1 a 0 no Maracanã, pela 15ª rodada da competição, os jogadores celebraram mais um bom resultado e principalmente a concentração do grupo. Foi assim também com o zagueiro Digão, um dos destaques da partida. Ele destacou a importância de cada partida e já projetou o duelo com o Atlético-MG, na quarta-feira, no Mineirão.
- Vitória muito importante, vitória do grupo. A rapaziada que entrou também ajudou muito. Um time muito difícil, o Bahia é um time muito competitivo, a gente sabia disso, mas entramos ligados, concentrados. Sabíamos que seria importante esses três pontos pra gente subir na tabela, e conseguimos. Estamos em quinto lugar, mas ainda tem muita estrada pela frente. Todo jogo vai ser uma batalha, todo jogo vai ser uma dificuldade ainda maior. Vamos enfrentar o líder do campeonato fora de casa, mas vamos para ganhar o jogo e continuar subindo na tabela, que é o nosso objetivo - analisou o jogador.
Titular neste domingo ao lado de Nino, Digão chegou aos 180 jogos com a camisa do Fluminense. Criado da base do clube, o zagueiro deixou o Tricolor em 2013 para se transferir ao Al Hilal e retornou em 2018. No total, são 11 gols marcados pelo tricolor, sendo dois nesta temporada.

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