Digão destaca vitória do Fluminense e projeta duelo com o líder: 'Todo jogo vai ser uma batalha'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A terceira vitória em quatro jogos colocou o Fluminense na quinta posição do Campeonato Brasileiro. Após bater o Bahia por 1 a 0 no Maracanã, pela 15ª rodada da competição, os jogadores celebraram mais um bom resultado e principalmente a concentração do grupo. Foi assim também com o zagueiro Digão, um dos destaques da partida. Ele destacou a importância de cada partida e já projetou o duelo com o Atlético-MG, na quarta-feira, no Mineirão.

- Vitória muito importante, vitória do grupo. A rapaziada que entrou também ajudou muito. Um time muito difícil, o Bahia é um time muito competitivo, a gente sabia disso, mas entramos ligados, concentrados. Sabíamos que seria importante esses três pontos pra gente subir na tabela, e conseguimos. Estamos em quinto lugar, mas ainda tem muita estrada pela frente. Todo jogo vai ser uma batalha, todo jogo vai ser uma dificuldade ainda maior. Vamos enfrentar o líder do campeonato fora de casa, mas vamos para ganhar o jogo e continuar subindo na tabela, que é o nosso objetivo - analisou o jogador.