Dificuldades no Brasil e emoção da família: Metinho exalta experiência na Seleção

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Nascido no Congo, Metinho desembarcou no Brasil com um ano deixando um contexto de perseguições e intolerância para trás. O pai, Abel, apaixonado pelo futebol brasileiro, nutria o sonho de ver a família crescer nesse ambiente. Hoje na base do Fluminense, o jogador de 17 anos cumpriu esse desejo e foi chamado por Tite para treinos com a Seleção Brasileira principal antes das próximas partidas pelas Eliminatórias da Copa. Realizado, o jovem falou à "CBF TV" sobre a chegada ao país e a emoção de receber a notícia que iria para a Granja Comary.

- Estou muito feliz por estar na Seleção principal fazendo os treinos. No começo foi muito difícil. Passamos bastante dificuldades, não sabíamos falar a língua. Meu pai foi aprendendo muito e eu também. Agora o Brasil já é minha casa. Estava dormindo, acordei 8h30 e tinha uma mensagem do Fluminense com o planejamento de treino. Vi meu nome e do Luiz Henrique. Fiquei muito feliz, falei para o meu pai e ele ficou orgulhoso. É um sonho. Os jogadores que eu jogava no videogame estão aqui. Me sinto muito feliz por estar na Seleção e era nosso sonho. É trabalhar forte para ser convocado para as Seleções de base - disse o jovem.

A família de Metinho se instalou na comunidade de Cinco Bocas, em Brás de Pina, bairro do Rio de Janeiro. O jovem, destaque em Xerém, já está de volta ao Fluminense depois de se apresentar na segunda-feira em Teresópolis. O jovem, naturalizado brasileiro no ano passado, inclusive, foi eleito pelo jornal inglês "The Guardian" entre os "60 dos melhores jovens talentos do futebol mundial".