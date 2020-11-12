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Dificuldades no Brasil e emoção da família: Metinho exalta experiência na Seleção

Jovem da base do Fluminense foi chamado por Tite para um período de treinos com a equipe principal e contou sua história à 'CBF TV'...

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 16:41

LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 16:41
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Nascido no Congo, Metinho desembarcou no Brasil com um ano deixando um contexto de perseguições e intolerância para trás. O pai, Abel, apaixonado pelo futebol brasileiro, nutria o sonho de ver a família crescer nesse ambiente. Hoje na base do Fluminense, o jogador de 17 anos cumpriu esse desejo e foi chamado por Tite para treinos com a Seleção Brasileira principal antes das próximas partidas pelas Eliminatórias da Copa. Realizado, o jovem falou à "CBF TV" sobre a chegada ao país e a emoção de receber a notícia que iria para a Granja Comary.
- Estou muito feliz por estar na Seleção principal fazendo os treinos. No começo foi muito difícil. Passamos bastante dificuldades, não sabíamos falar a língua. Meu pai foi aprendendo muito e eu também. Agora o Brasil já é minha casa. Estava dormindo, acordei 8h30 e tinha uma mensagem do Fluminense com o planejamento de treino. Vi meu nome e do Luiz Henrique. Fiquei muito feliz, falei para o meu pai e ele ficou orgulhoso. É um sonho. Os jogadores que eu jogava no videogame estão aqui. Me sinto muito feliz por estar na Seleção e era nosso sonho. É trabalhar forte para ser convocado para as Seleções de base - disse o jovem.
A família de Metinho se instalou na comunidade de Cinco Bocas, em Brás de Pina, bairro do Rio de Janeiro. O jovem, destaque em Xerém, já está de volta ao Fluminense depois de se apresentar na segunda-feira em Teresópolis. O jovem, naturalizado brasileiro no ano passado, inclusive, foi eleito pelo jornal inglês "The Guardian" entre os "60 dos melhores jovens talentos do futebol mundial".
- O professor Tite me deu as boas vindas, falou para desfrutar esse momento com eles. Falou para eu ser feliz em campo. O Brasil me proporcionou muitas coisas. Meu pai é muito fã de futebol, via muito o Ronaldinho. Tenho família morando no Congo ainda. Meu pai falou para eles e todos ficaram felizes e emocionados, chegaram a chorar. Ver isso me deixa bastante orgulhoso - completou.

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