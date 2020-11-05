Diego volta a treinar no campo; veja a situação do DM do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em reapresentação nesta quinta-feira, um dia após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo teve os titulares da partida em regeneração, como de praxe, e uma novidade quanto aos lesionados: Diego Ribas realizou um leve trabalho no gramado, acompanhado de fisioterapeutas do clube. No entanto, apesar da evolução quanto à sua lesão na parte interior da coxa esquerda, o camisa 10 segue sem previsão para voltar a jogar. Já em relação a Arrascaeta e Gabigol: a dupla foi citada por Domènec Torrent na entrevista coletiva da última noite, logo após a vitória sobre o Athletico-PR, por 3 a 2.

O técnico do Fla externou que o uruguaio e Gabigol estão em estágios diferentes, apontando para o retorno breve de Gabigol, que está em recondicionamento físico, mas treinando boa parte das atividades em tempo integral com o grupo, depois de recuperar-se de uma lesão ligamentar no tornozelo.