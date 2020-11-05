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futebol

Diego volta a treinar no campo; veja a situação do DM do Flamengo

Próximo jogo do Rubro-Negro, que avançou às quartas da Copa do Brasil na última noite, será neste domingo, contra o Atlético; camisa 10 ainda não terá condições de jogo...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 12:51

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 12:51

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em reapresentação nesta quinta-feira, um dia após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo teve os titulares da partida em regeneração, como de praxe, e uma novidade quanto aos lesionados: Diego Ribas realizou um leve trabalho no gramado, acompanhado de fisioterapeutas do clube. No entanto, apesar da evolução quanto à sua lesão na parte interior da coxa esquerda, o camisa 10 segue sem previsão para voltar a jogar. Já em relação a Arrascaeta e Gabigol: a dupla foi citada por Domènec Torrent na entrevista coletiva da última noite, logo após a vitória sobre o Athletico-PR, por 3 a 2.
O técnico do Fla externou que o uruguaio e Gabigol estão em estágios diferentes, apontando para o retorno breve de Gabigol, que está em recondicionamento físico, mas treinando boa parte das atividades em tempo integral com o grupo, depois de recuperar-se de uma lesão ligamentar no tornozelo.
- Temos informações do departamento médico, sabemos como estão os jogadores, o momento de cada um. Por isso trocamos, não é porque é mais bonito trocar. Arrascaeta ainda não está com o grupo, ainda tem desconforto. É dia a dia com Arrasca. O Gabigol já treinou alguns minutos com o grupo, mas ainda falta fisicamente. Eles têm alta clínica, mas a parte física é outra coisa - falou Dome, completando:

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