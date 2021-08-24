futebol

Diego Tardelli aparece no BID e Santos corre para registrar Baptistão

Léo Baptistão precisa ser registrado nesta terça para poder jogar a Copa do Brasil...
Publicado em 

24 ago 2021 às 10:01

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 10:01

Crédito: Divulgação/Santos FC
O atacante Diego Tardelli teve seu contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta segunda-feira e o jogador já está liberado para atuar pelo clube. Sem jogar desde maio, o atacante, no entanto, ainda deve demorar para ficar à disposição do técnico Fernando Diniz.O Santos agora corre para registrar o atacante Léo Baptista. O clube tem até o final desta terça-feira para inscrever o jogador para que ele possa participar ao menos do jogo de volta da Copa do Brasil diante do Athletico-PR, já que as inscrições para a competição se encerram nesta terça.
A documentação do jogador está na China e o Santos aguarda o TMS para registrar Baptistão. Se o atacante não for registrado nesta terça, ele poderá defender o Peixe apenas no Campeonato Brasileiro.O Santos já não pode contar na Copa do Brasil com Moraes e Danilo Boza, que defenderam o Mirassol, e Camacho, que defendeu o Corinthians na competição. Com isso, o lateral-esquerdo Lucas Pires, da equipe sub-20, deve ser a maior novidade na lista de convocados para a partida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

