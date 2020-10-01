Diego supera Zico como o camisa 10 do Fla com mais atuações na Liberta

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Recém-recuperado da Covid-19, o meia Diego participou da vitória do Flamengo nesta quarta-feira sobre o Independiente Del Valle, por 4 a 0 no Maracanã, que garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Para o meia, a apresentação teve um gosto ainda mais especial: tornou-se o jogador a mais vezes vestir camisa 10 na história da Copa pelo Rubro-Negro.

Agora, Diego soma 22 partidas pelo Flamengo na Libertadores. O atual camisa 10 superou ninguém menos que Zico, maior ídolo da história do clube, que fez 21 jogos pela Copa. Com o time de Dome Torrent garantido nas oitavas de final com uma rodada de antecedência, Diego terá a chance de ampliar a marca.