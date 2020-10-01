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futebol

Diego supera Zico como o camisa 10 do Fla com mais atuações na Liberta

Ao entrar na etapa final contra o Independiente Del Valle, o meia chegou a marca de 22 jogos na Copa, deixando para trás o Galinho de Quintino, maior nome da história do clube...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 13:05

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 13:05

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Recém-recuperado da Covid-19, o meia Diego participou da vitória do Flamengo nesta quarta-feira sobre o Independiente Del Valle, por 4 a 0 no Maracanã, que garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. Para o meia, a apresentação teve um gosto ainda mais especial: tornou-se o jogador a mais vezes vestir camisa 10 na história da Copa pelo Rubro-Negro.
Agora, Diego soma 22 partidas pelo Flamengo na Libertadores. O atual camisa 10 superou ninguém menos que Zico, maior ídolo da história do clube, que fez 21 jogos pela Copa. Com o time de Dome Torrent garantido nas oitavas de final com uma rodada de antecedência, Diego terá a chance de ampliar a marca.
Levando em consideração todos os atletas que já defenderam o Manto, o jogador que mais entrou em campo pelo Flamengo na Libertadores foi o histórico lateral-esquerdo Júnior: foram 47 partidas do maestro na Copa.

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