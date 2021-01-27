Diego Souza ganha ação na justiça movida contra o Sport

Crédito: Atacante atuou pelo clube entre 2014 e 2017 (Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Segundo informação divulgada pelo portal 'JC', o Sport foi condenado através de sentença proferida pela Justiça do Trabalho a pagar a quantia de R$ 902 mil para o atacante Diego Souza. A ação em questão havia sido movida no fim de 2019 pelo atleta que passou de 2014 a 2017 defendendo as cores do Leão e criou forte identificação com o clube.>A situação do Leão da Ilha na tabela do Campeonato BrasileiroDiego cobra na ação o acerto de parcelas referentes a um acordo entre as partes que foi firmado ainda em 2017 por conta de verbas atrasadas referentes a salários, 13° e também a multa rescisória prevista em contrato. Além do equivalente a pouco mais de R$ 600 mil somente nos meses a serem quitados, houve um acréscimo de multa de 50%, totalizando o débito de R$ 902.668,18.

O clube deve recorrer da decisão que foi divulgada nessa semana segundo posicionamento tomado pelo presidente Carlos Frederico em palavras ditas ao repórter Ralph de Carvalho para a 'Rádio Jornal'.

Frederico ainda pontuou que o caso já estava sendo observado pelo departamento jurídico do clube da Praça da Bandeira e que, agora, o momento é de analisar internamente a melhor estratégia jurídica: