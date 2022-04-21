Diego Souza brilha com três gols, Grêmio derrota o Guarani e vence a primeira na Série B do Brasileirão

Na Arena, o Grêmio contou com Diego Souza inspirado para vencer o Guarani por 3 a 1 pela 3ª rodada da Série B do Brasileirão. O resultado deixa o Tricolor na 3ª colocação, com quatro pontos. O Bugre é o penúltimo, com um ponto. Na próxima rodada, o Grêmio visita o Operário-PR, no Paraná. Enquanto isso, o Guarani tenta a recuperação diante do Criciúma, no Brinco de Ouro.
O JOGO

GOL RELÂMPAGO

Logo no primeiro lance do jogo, Gabriel Teixeira recuperou a bola na entrada da área e acionou Diego Souza, que dominou e bateu forte para colocar o Grêmio em vantagem.
GUARANI DOMINA E EMPATAO Bugre não sentiu o golpe. Com sabedoria, o time de Daniel Paulista mostrou poder de reação e atacou o Tricolor. As chances foram criadas e o gol saiu através de Mateus Pereira. Em defesa de Brenno, o jogador do Guarani aproveitou o rebote e mandou para o fundo da rede.
DIEGO SOUZA DECIDE Na reta final do primeiro tempo, Diego Souza aproveitou o cruzamento açucarado de Nicolas e cabeceou forte para desempatar. Na etapa final o Grêmio voltou a mostrar a sua força. Melhor em campo, o Tricolor perdia as chances e deixava o torcedor aflito. Porém, aos 14 minutos ele apareceu. Em novo levantamento de Nicolas, Diego Souza cabeceou e ampliou, dando números finais à partida.
GRÊMIO 3 X 1 GUARANILocal: Arena Grêmio, Porto Alegre (RS)Data-Hora: 21/4/2022 – 16h30Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)Auxiliares: Edson Antonio de Sousa (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)Público/renda: pagantes/R$Cartões amarelos: Diego Souza, Villasanti, Ricardinho(GRE), Derlan, Giovvani Augusto, Rodrigo Andrade, Leandro Vilela (GUA)Cartões vermelhos: –Gols: Diego Souza (1’/1ºT) Mateus Pereira (25’/1ºT) Diego Souza (39’/1ºT) Diego Souza (14’/2ºT)
GRÊMIO: Brenno; Edilson (Rodrigo Ferreira, aos 14/1ºT), Geromel, Bruno Alves e Nicolas (Diogo Barbosa, 31 aos /2ºT); Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Campaz (Elias, ao 0/2ºT), Diego Souza (Ricardinho, aos 31/2ºT) e Gabriel Teixeira (Janderson, aos 22/2ºT). Técnico: Roger Machado.
GUARANI: Kozlinkski; Diogo Mateus (Lucas Ramon, aos 33/2ºT), João Victor, Derlan e Mateus Pereira; Leandro Vilela (Índio, aos 22/ºT), Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto (Marcinho, aos 37/2ºT), Júlio César (Yago, aos 22/2ºT) e Bruno José; Lucão do Break (Nicolas Careca, aos 22/2ºT). Técnico: Daniel Paulista.