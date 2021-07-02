Diego sofre entorse no joelho e pode aumentar lista de desfalques do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Se não bastasse os desfalques em função da Copa América, Diego Ribas pode virar nova dor de cabeça no Flamengo. Titular nas 10 últimas partidas do Rubro-Negro, o camisa 10 sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a vitória de 2 a 0 sobre o Cuiabá, nesta quinta-feira, e saiu de campo sem conseguir pisar no chão.

+ ATUAÇÕES: Pedro e Thiago Maia marcam e decidem vitória em noite de tempos distintos do FlamengoO departamento médico não tem ainda um diagnóstico sobre a gravidade da lesão e fará uma nova avaliação na reapresentação do Flamengo no Ninho do Urubu, nesta sexta-feira.

O lance ocorreu aos 11 minutos do segundo tempo. Em disputa de bola no meio de campo, Diego tentou desarmar o adversário, mas ficou com o pé preso no chão e girou o corpo, forçando o joelho. Ele saiu de gramado na maca e foi substituído por Hugo Moura.

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