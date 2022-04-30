Diego Ribas volta a ter espaço no Flamengo em meio à necessidade de preservar titulares

Depois de uma sequência sem ser acionado por Paulo Sousa, Diego Ribas entrou nos dois últimos jogos do Flamengo para ajudar a refrescar o meio-campo do time, em meio a uma dura série de jogos, longas viagens e a necessidade de preservas titulares. A sua última atuação foi contra a Universidad Católica, no Chile, em vitória pela Libertadores.Diego atuou por cerca de 25 minutos. Segundo o site "Sofascore", o meia acertou nove de nove passes, desperdiçou uma posse de bola, acertou um lançamento e teve uma finalização bloqueada - já nos acréscimos, se apresentou à área, ficou frente ao goleiro rival, mas não conseguiu levar perigo.

Anteriormente, Paulo Sousa chegou a elogiar Diego por "interpretar bem os espaços" na marcação alta. Como o técnico constantemente cobra intensidade sem a bola (também), é possível que o camisa 10 ganhe mais espaço este mês, de compromissos "atropelados" por Copas e Brasileirão.

Vale lembrar que Diego Ribas, antes do confronto contra o Athletico, em que jogou por 19 minutos, não entrava em campo há três partidas, quando só atuou por um minuto no empate com o Atlético-GO na estreia do Brasileirão. Antes disso, foram cinco ocasiões sem sair do banco, depois que jogou por 45 minutos contra o Bangu, na última rodada da Taça Guanabara.

São nove jogos em 2022, sendo apenas dois entre os titulares, com 281 minutos somados e escalações como um um meio-campista com liberdade para se aproximar da área. Tem um gol e uma assistência, e a sua maior sequência com o Mister foi de cinco jogos consecutivos (na Taça Guanabara).

> Fla 100%! Veja a tabela da Libertadores

No próximo jogo do Fla, Paulo Sousa deve mandar a campo um time repleto de reservas, contra o Altos-PI, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Piauí. E Diego tem boas chances de atuar, levando em conta o desgaste de Arrascaeta, Gomes e Thiago Maia, por exemplo. O jogo será realizado às 18h deste domingo, no Albertão.