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futebol

Diego Ribas revela detalhe curioso que marcou a virada do Flamengo

Camisa 10 e capitão do Rubro-Negro, em seu canal no YouTube, falou: 'A jogada do segundo gol (contra o Vasco), ele (Domènec Torrent) falou para a gente no intervalo'...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 14:54

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 14:54

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo ganhou o Vasco no último sábado, em São Januário, com gol de Bruno Henrique já na reta final da partida, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 2 a 1. E o lance que marcou a virada foi cantada por Domènec Torrent no vestiário.
Explica-se: Diego Ribas revelou que o treinador catalão instruiu os jogadores do Fla a buscarem um passe longo na diagonal para Bruno Henrique, no intervalo (quando o Vasco ainda vencia por 1 a 0). E assim que o camisa 27 deu a vitória, depois de belo lançamento de Thiago Maia, por cima da zaga cruz-maltina.
- Depois do jogo estava falando com o Dome, porque, a jogada do segundo gol, ele falou para a gente no intervalo. Que esse movimento que o Bruno ia fazer na diagonal, para a gente dar o passe, que o gol ia sair dessa forma. E realmente ele foi muito feliz. As imagens que apareceram da gente conversando eram justamente para dar os parabéns para ele, porque esse tipo de informação vence a partida, decide o jogo, como aconteceu hoje. Todo mundo de parabéns, e o Dome também, com certeza, foi muito feliz - falou o camisa 10 e capitão do Flamengo, ao seu canal oficial no YouTube.
Em relação a Bruno Henrique, ao todo, quanto a clássicos pelo Flamengo, soma 13 gols e três assistências, em 19 jogos. Cada vez mais ratifica que não tem o apelido de "Rei dos Clássicos" à toa.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Sem Diego, suspenso, mas com Bruno Henrique, o Flamengo volta a campo nesta terça-feira, às 18h, para enfrentar o Goiás, no Maracanã. O duelo - atrasado - será válido pela 11ª rodada do Brasileiro.

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