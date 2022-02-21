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Diego Ribas manda recado à torcida do Flamengo após vice na Supercopa

Camisa 10 do Rubro-Negro se pronunciou em suas redes sociais, um dia após o clube perder a decisão para o Atlético-MG: 'Seguiremos em frente, vivendo os processos'...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 15:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 15:14
O Flamengo não obteve o êxito de conquistar a Supercopa do Brasil pela terceira vez consecutiva, já que o título nacional ficou nas mãos do Atlético-MG, vitorioso na longa disputa de pênaltis, após empate em 2 a 2 nos 90 minutos. E, nesta segunda-feira, dia seguinte ao revés, Diego Ribas fez uma postagem em suas redes sociais comentando sobre a sensação atual, mandado um recado para a torcida e projetando o restante dos "processos" da temporada:
- Jogo difícil e muito disputado, como deve ser uma final. Decepcionado por não termos levantado essa taça, coroando todo o esforço da equipe, além de ter retribuído todo o apoio e carinho que recebemos de forma espetacular por todos os torcedores presentes em Cuiabá.
Que o resultado negativo nos faça evoluir e melhorar, para as próximas decisões mas que também não apague o que foi feito de bom até aqui.
Parabéns a toda equipe pela entrega que nos levou a mais uma final, do mais experiente aos mais jovens pela ousadia e coragem que demonstraram quando mais precisamos.
Seguiremos em frente, vivendo os processos e entendendo cada vez mais que enquanto estivermos aqui devemos dar o nosso melhor para que esse clube se torne cada vez mais vitorioso - escreveu o camisa 10, que entrou na segunda etapa e converteu a sua penalidade na decisão via marca da cal. > Veja e simule a tabela do Cariocão
Agora, para se reerguer após o vice, o Flamengo terá a missão de enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Pela 8ª rodada, as equipes se enfrentam a partir das 20h desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos.
Crédito: Supercopa:Diegoconverteuoseupênaltinadecisão,perdidapeloFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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