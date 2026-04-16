Diego Ribas, ex-Flamengo, vê Seleção Brasileira longe do ideal para Copa do Mundo

"Eu discordo que a gente tenha sido humilhado contra a França. Eu não estou esperando que o Brasil vá enfrentar a França hoje e massacrar, ou até mesmo jogar de igual para igual o tempo todo. A França é um time que está mais bem treinado, mais anos juntos com o treinador, tem uma filosofia de jogo muito mais definida e talentos individuais também. A sensação era que a França estava sempre à frente, sempre no controle do jogo, e isso é frustrante para nós brasileiros, mas é a nossa realidade. Nós temos que alinhar essas expectativas, mas ainda acho que o Brasil chega na Copa do Mundo com margem de melhora", concluiu Diego.