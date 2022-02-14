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futebol

Diego Ribas dá resposta curiosa sobre a sua importância no Flamengo

Rubro-Negro goleou o Nova Iguaçu por 5 a 0, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, com o camisa 10 encerrando o placar elástico com um belo gol
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Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 23:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 23:06
Aos 36 anos, Diego Ribas segue provando o seu valor com a camisa do Flamengo. Neste domingo, o camisa 10 saiu do banco e fechou a goleada ao marcar o último gol no massacre por 5 a 0, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, em duelo realizado no Estádio Raulino de Oliveira. Veja os gols abaixo:
E, logo após o apito final, Diego deu uma resposta curiosidade ao comentar sobre o rendimento do Flamengo e a sua importância no clube, onde está desde a temporada 2016 e é um dos líderes do plantel.
- Com todo respeito aos nosso adversários, mas temos um elenco maravilhoso. E fazer parte deste elenco é um orgulho grande para mim. Cada temporada é uma vitória, estar aqui novamente com o Manto Sagrado, jogando, me divertindo. Realmente é um prazer muito grande, fazer gol melhor ainda. Então, foi completo.
- Estou aqui se for preciso, ele não precisa, mas estou aqui para facilitar o trabalho dele (Paulo Sousa). É um elenco que gosta de aprender, de trabalhar. Estamos no caminho certo. Estou satisfeito com a equipe, com o trabalho do Paulo e comigo também - completou, em entrevista ao canal "Cariocão Play", mostrando que sua importância tende a ir além das quatro linhas, sobretudo pela liderança.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Agora, o Flamengo terá o Madureira, pela 7ª rodada do Carioca, como próximo compromisso. O jogo será realizado às 15h30 desta quarta-feira, no Estádio Conselheiro Galvão. Já no próximo domingo, o rival será o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil.
Crédito: DiegomarcouoquintogoldoFlamengonagoleadasobreoNovaIguaçu:5x0(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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