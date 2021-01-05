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Diego Ribas comemora marca de 200 jogos no Flamengo: 'Motivo de muito orgulho'

Meia completou marca expressiva contra o Fortaleza, na última partida de 2020...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 19:48

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 19:48

Após completar 200 jogos pelo Flamengo diante do Fortaleza, Diego Ribas comentou sobre a marca expressiva. Em declaração à Fla TV nesta terça-feira, o meia ressaltou o orgulho de atingir este feito e os momentos vividos nos últimos quatro anos e meio com a camisa rubro-negra, além de agradecer o apoio da torcida.
+ Relembre 15 vendas relevantes de clubes brasileiros nos últimos anos- Em primeiro lugar, é um motivo de muito orgulho por alcançar essa marca em um clube da grandeza do Flamengo. É o clube que eu mais joguei na minha carreira. São 200 jogos em que aconteceram muitas coisas, muita história para contar. Momentos difíceis, muito mais momentos felizes, de alegria e marcantes. Por isso é uma marca que me deixa realmente muito feliz e orgulhoso. Que venha muito mais pela frente. Muito obrigado por tudo que o clube, torcedores, dirigentes e jogadores sempre fizeram por mim.Alexandre Vidal / FlamengoO meia de 35 anos também comentou sobre a preparação para o próximo compromisso do Flamengo, o clássico contra o Fluminense nesta quarta-feira. Válida pela 28ª rodada do Brasileirão, a partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.- Nós tivemos esse intervalo, que foi muito importante. Os treinamentos foram muito bons, o método de treino do Rogério. E depois a dedicação dos jogadores, mesmo em um período de festas, souberam diferenciar muito bem e se cuidar para que pudéssemos entregar o melhor aqui em campo. E foi o que aconteceu. Não tenho dúvidas que sairemos desse período ainda mais fortes e confiantes em busca dessa vitória contra o Fluminense.

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