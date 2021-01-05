Diego Ribas comemora marca de 200 jogos no Flamengo: 'Motivo de muito orgulho'

+ Relembre 15 vendas relevantes de clubes brasileiros nos últimos anos- Em primeiro lugar, é um motivo de muito orgulho por alcançar essa marca em um clube da grandeza do Flamengo. É o clube que eu mais joguei na minha carreira. São 200 jogos em que aconteceram muitas coisas, muita história para contar. Momentos difíceis, muito mais momentos felizes, de alegria e marcantes. Por isso é uma marca que me deixa realmente muito feliz e orgulhoso. Que venha muito mais pela frente. Muito obrigado por tudo que o clube, torcedores, dirigentes e jogadores sempre fizeram por mim.Alexandre Vidal / FlamengoO meia de 35 anos também comentou sobre a preparação para o próximo compromisso do Flamengo, o clássico contra o Fluminense nesta quarta-feira. Válida pela 28ª rodada do Brasileirão, a partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.- Nós tivemos esse intervalo, que foi muito importante. Os treinamentos foram muito bons, o método de treino do Rogério. E depois a dedicação dos jogadores, mesmo em um período de festas, souberam diferenciar muito bem e se cuidar para que pudéssemos entregar o melhor aqui em campo. E foi o que aconteceu. Não tenho dúvidas que sairemos desse período ainda mais fortes e confiantes em busca dessa vitória contra o Fluminense.