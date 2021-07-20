Diego Ribas celebra cinco anos de Flamengo e projeta: 'Muito entusiasmo com o que está por vir'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Atual capitão do Flamengo, Diego Ribas é um dos jogadores mais longevos do elenco e também o que possui uma das principais histórias de redenção e reviravoltas. E, na última segunda, em semana decisiva de Libertadores, o meia completou cinco anos de clube, cuja data foi celebrada nas redes sociais:- Uma primeira impressão que já demonstrava a grandeza desse clube e de toda a Nação Rubro-Negra! Cinco anos depois, o meu sentimento é de gratidão e de muito entusiasmo com o que está por vir... As conquistas que celebramos e as dificuldades que superamos juntos me dão a certeza de que, acima de tudo, nossa história é autêntica e verdadeira! Obrigado, Flamengo! - postou Diego, que está com 36 anos.

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Também através das redes sociais, o Flamengo homenageou Diego Ribas e declarou o amor ao camisa 10:

- Ídolooooo! Parabéns pelos 5 anos com o Manto Sagrado! Nós te amamos! Ex-Fenerbahçe-TUR, Diego chegou ao Fla em meados de 2016, anunciado há cinco anos e com direito à recepção de ídolo em um aeroporto lotado e em êxtase. Ao todo, soma 230 jogos, dez títulos, 40 gols e 32 assistências. Já foi apontado como vilão, como no vice da Copa do Brasil de 2017, e herói, como no título da Libertadores de 2019, quando fez o lançamento memorável para o gol da virada diante do River Plate (2 a 1), marcado por Gabigol, na decisão.

Pelo Flamengo, os títulos empilhados são os seguintes: quatro Carioca, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Libertadores. O atual vínculo expira em dezembro, mas Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, avisou que não haverá problemas para renovar.

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