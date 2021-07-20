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Diego Ribas celebra cinco anos de Flamengo e projeta: 'Muito entusiasmo com o que está por vir'

Camisa 10 e capitão do Rubro-Negro teve a data de chegada também lembrada pelo clube...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 13:40

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 13:40
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Atual capitão do Flamengo, Diego Ribas é um dos jogadores mais longevos do elenco e também o que possui uma das principais histórias de redenção e reviravoltas. E, na última segunda, em semana decisiva de Libertadores, o meia completou cinco anos de clube, cuja data foi celebrada nas redes sociais:- Uma primeira impressão que já demonstrava a grandeza desse clube e de toda a Nação Rubro-Negra! Cinco anos depois, o meu sentimento é de gratidão e de muito entusiasmo com o que está por vir... As conquistas que celebramos e as dificuldades que superamos juntos me dão a certeza de que, acima de tudo, nossa história é autêntica e verdadeira! Obrigado, Flamengo! - postou Diego, que está com 36 anos.
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Também através das redes sociais, o Flamengo homenageou Diego Ribas e declarou o amor ao camisa 10:
- Ídolooooo! Parabéns pelos 5 anos com o Manto Sagrado! Nós te amamos! Ex-Fenerbahçe-TUR, Diego chegou ao Fla em meados de 2016, anunciado há cinco anos e com direito à recepção de ídolo em um aeroporto lotado e em êxtase. Ao todo, soma 230 jogos, dez títulos, 40 gols e 32 assistências. Já foi apontado como vilão, como no vice da Copa do Brasil de 2017, e herói, como no título da Libertadores de 2019, quando fez o lançamento memorável para o gol da virada diante do River Plate (2 a 1), marcado por Gabigol, na decisão.
Pelo Flamengo, os títulos empilhados são os seguintes: quatro Carioca, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Libertadores. O atual vínculo expira em dezembro, mas Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, avisou que não haverá problemas para renovar.
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Agora, com status de titular absoluto e um dos maiores líderes do elenco, Diego se prepara para o 231º jogo pelo Flamengo. O desafio da vez será o duelo da volta das oitavas de final, contra o Defensa y Justicia, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília - com até 25% do público.

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