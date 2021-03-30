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Diego ressalta importância da pré-temporada no Flamengo e fala sobre expectativa para 2021: 'Sede de título'

Meia rubro-negro, que fará estreia na temporada nesta quarta-feira, concedeu coletiva no Ninho do Urubu e também elogiou a participação da equipe alternativa no Carioca...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 15:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 15:25
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A partida contra o Bangu nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), marcará a estreia de vários jogadores do grupo principal do Flamengo na temporada 2021, entre eles Diego Ribas. Na véspera do confronto, o capitão concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu e destacou a importância do período de 16 dias de pré-temporada.
+ Tabela do Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Flamengo na competição- Acho muito importante o descanso que tivemos e a preparação, que é o que dá base para uma temporada tão exigente, mentalmente e fisicamente. Isso faz a diferença. Fizemos uma excelente preparação e agora temos que colocar em prática.
Após duas temporadas com títulos importantes, Diego citou a 'mentalidade vencedora' como trunfo para manter o ritmo de conquistas no Flamengo. O meia destacou a cobrança diária nos treinamentos e o objetivo de marcar o nome na história por uma era de títulos.
- Acredito que nós temos uma mentalidade vencedora. Ela vai além da conquista de um título, é constante. A cada treinamento, existe a cobrança de estarmos fazendo nosso melhor. Na temporada passada, o Rogério (Ceni) até falou isso: que não seja apenas um ou dois aos vitoriosos, e sim uma era vitoriosa. Esse é o nosso objetivo. Podem esperar um Flamengo bem organizado, focado e com sede de vitórias e títulos.
+ Com altas expectativas esportivas, Flamengo define metas para as principais competições de 2021
Por fim, Diego ainda elogiou a participação do time alternativo nas primeiras rodadas do Carioca. Entre os que tiveram mais destaque, o capitão citou a dupla de volantes João Gomes e Hugo Moura, que podem disputar posição com ele durante a temporada.
- Eu destacaria mais jogadores além do Hugo e do João, que foram muito bem realmente. Podemos dizer o Bruno Viana, Renê, Vitinho, Michael, Léo (Pereira), Matheuzinho... Eu acredito que os jogadores mostraram que estão prontos e que, quando a equipe precisar, eles vão corresponder à altura.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
Agora com o elenco completo e sob comando de Rogério Ceni, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), para enfrentar o Bangu, em Volta Redonda. A equipe é líder da Taça Guanabara, com mesmo número de pontos do Volta Redonda (13).

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