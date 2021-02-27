Diego ressalta força do time sem a Nação: 'Ninguém foi mais prejudicado que o Flamengo'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Presente na cerimônia do "Prêmio Brasileirão", realizado nesta sexta-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o meia Diego, do Flamengo, ressaltou a conquista do bicampeonato nacional pelo Rubro-Negro. Na visão do camisa 10, o clube foi o mais prejudicado com a ausência da torcida - por conta das restrições da pandemia do coronavírus -, mas conseguiu encontrar soluções.

- É um ano atípico. Ninguém foi mais prejudicado que o Flamengo, todos foram, obviamente, mas estamos acostumados a jogar para 60 ou 70 mil pessoas. Isso não aconteceu, mas conseguimos superar as dificuldades. Todas equipes sofreram, e se diferenciaram aquelas que encontraram soluções. Na reta final, nos fortalecemos, conquistamos os resultados e um título que representa muito. Vencer é difícil, se manter é ainda mais - afirmou Diego, ao SporTV.