Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diego ressalta força do time sem a Nação: 'Ninguém foi mais prejudicado que o Flamengo'
futebol

Diego ressalta força do time sem a Nação: 'Ninguém foi mais prejudicado que o Flamengo'

Camisa 10 rubro-negro esteve presente no Prêmio Brasileirão, realizado pela CBF...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 21:03

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 21:03

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Presente na cerimônia do "Prêmio Brasileirão", realizado nesta sexta-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o meia Diego, do Flamengo, ressaltou a conquista do bicampeonato nacional pelo Rubro-Negro. Na visão do camisa 10, o clube foi o mais prejudicado com a ausência da torcida - por conta das restrições da pandemia do coronavírus -, mas conseguiu encontrar soluções.
- É um ano atípico. Ninguém foi mais prejudicado que o Flamengo, todos foram, obviamente, mas estamos acostumados a jogar para 60 ou 70 mil pessoas. Isso não aconteceu, mas conseguimos superar as dificuldades. Todas equipes sofreram, e se diferenciaram aquelas que encontraram soluções. Na reta final, nos fortalecemos, conquistamos os resultados e um título que representa muito. Vencer é difícil, se manter é ainda mais - afirmou Diego, ao SporTV.
Além do camisa 10 Diego, o Flamengo também esteve representado no "Prêmio Brasileirão" pelo meia Gerson, um dos destaques da conquista.O "Prêmio Brasileirão" é uma cerimônia anual organizada pela CBF que elege os principais destaques do Campeonato Brasileiro. Nele, são escaladas seleções com os melhores jogadores e jogadoras do Brasileirão Assaí e do Brasileiro Feminino A-1, além de premiar destaques como artilheiros, revelações, árbitros e outros campeões brasileiros na mesma temporada. com a participação de jornalistas, capitães e treinadores dos 20 clubes da Série A.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro
Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados