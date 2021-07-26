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  • Diego rebate Reinaldo em goleada do Flamengo sobre o São Paulo: 'Você é um velho bobo. Vira homem, otário'
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Diego rebate Reinaldo em goleada do Flamengo sobre o São Paulo: 'Você é um velho bobo. Vira homem, otário'

Meia do Rubro-Negro não curtiu o fato de o lateral ter acusado-lhe de estar batendo em um 'moleque', em alusão a lance de dividida entre o camisa 10 e Rodrigo Nestor...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 11:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 11:10
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Ainda no primeiro tempo do duelo deste domingo entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã e pelo Campeonato Brasileiro, um momento de bate-boca chamou a atenção por conter um personagem que estava do lado de fora de campo. Diego Ribas e Reinaldo, que não estava atuando, discutiram quando o lateral tricolor insinuou que o meia estaria "batendo em um moleque", referindo-se a um lance de dividida entre o meia e Rodrigo Nestor.+ ATUAÇÕES: Bruno Henrique faz barba, cabelo e bigode e recebe a maior nota
Diego não curtiu a acusação e, em seguida, chamou Reinaldo de "velho bobo" e "otário", de forma ríspida. A transmissão da partida flagrou a seguinte resposta:
- Reinaldo, você é um doente. Você é um velho bobo, rapaz. Vai virar homem, seu otário. Eu respeito qualquer moleque mais do que você, seu otário. Você é um palhaço- disse o camisa 10, que ouviu de Reinaldo, por fim:
- Vai descansar, Diego.
O Flamengo venceu a partida de virada, por 5 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Bruno Henrique (3) e Gustavo Henrique, além de um contra (assista aos lances no vídeo acima).
+ Fla cola no G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Agora com 21 pontos, o Flamengo se manteve na sexta posição do Brasileirão. Vale lembrar que o clube rubro-negro tem dois jogos a menos em relação à maioria dos concorrentes. A equipe volta a campo na quinta-feira, às 20h, para receber o ABC no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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