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Diego publica vídeo de bastidores do Equador, tranquiliza torcida e cita 'coincidência muito desagradável'

Meia do Flamengo lembrou que hotel em que esteve hospedado nesta semana é o mesmo em que a delegação ficou em 2019, quando o camisa 10 fraturou a perna diante do Emelec...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 15:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 15:52
Crédito: Reprodução / YouTube
Diego Ribas, um dos 16 atletas do Flamengo contaminados pela Covid-19, postou um vídeo nesta sexta-feira, em suas redes sociais. Agora com um canal no YouTube, o camisa 10 mostrou bastidores de sua estadia no Equador, definindo como "sensação estranha" o fato de ter sido diagnosticado com a doença pandêmica.O meia do Rubro-Negro também afirmou que está se sentindo "cada dia melhor, sem sintomas" e agradeceu a mensagens de apoio.
- Olá pessoal, eu to passando aqui para dizer que tenho me recuperado, me sinto cada dia melhor, sem sintomas. Aproveito para agradecer todas as mensagens que eu tenho recebido!
No vídeo, Diego ainda relatou uma coincidência que traz más lembranças ao atleta de 35 anos: o hotel em que esteve hospedado nesta semana foi o mesmo em que a delegação do Fla ficou para a partida contra o Emelec, pelas oitavas de final da Libertadores do ano passado, em que fraturou a perna. Ele, inclusive, mostrou imagens do banheiro onde, debilitado, recebeu ajuda de companheiros, na ocasião.
- Nesse mesmo hotel eu acabo recebendo a notícia de estar positivo para coronavírus. Não sou supersticioso, mas é uma coincidência muito desagradável - afirmou.
Sem Diego por enquanto, o Flamengo segue trabalhando nos bastidores para que o jogo diante do Palmeiras, agendado para este domingo, no Allianz Parque e pelo Campeonato Brasileiro, seja adiado. O clube ainda não teve uma sinalização em relação à CBF e, por isso, acionou o STJD.
ASSISTA AO VÍDEO NA ÍNTEGRA

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