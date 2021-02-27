Diego publica foto na qual está na cama com troféu do Brasileirão conquistado pelo Flamengo

O clima de festa dos jogadores do Flamengo com a conquista do oitavo título nacional do clube rendeu um momento de descontração nas redes sociais. Na manhã deste sábado, o meia Diego postou uma foto em seu perfil no Instagram na qual está deitado de olhos fechados em sua cama ao lado do troféu do Brasileiro de 2020.

Além da imagem, na qual estão também seus filhos, o craque direciona sua legenda para a torcida rubro-negra: "Bom dia! Vocês dormiram bem?". Diego chegou ao seu oitavo título com a camisa rubro-negra. São três Cariocas (2017, 2019 e 2020), os Brasileiros de 2019 e 2020, a Libertadores da América de 2019, além da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, ambas em 2020.