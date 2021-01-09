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futebol

Diego Pituca recebe placa por 150 jogos e avisa: "Quero fazer mais"

Volante atingiu a marca de 150 partidas no confronto contra o Boca Juniors na última quarta e ganhou uma placa comemorativo das mãos do ídolo Renato...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 12:00

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 12:00

Crédito: Divulgação/SantosFC
O volante Diego Pituca recebeu uma placa do Santos nesta sexta-feira. A homenagem veio como comemoração dos 150 jogos com a camisa do Peixe. Pituca agradeceu a lembrança, especialmente por ter recebido das mãos do seu ídolo Renato. - Só tenho a agradecer muito ao Santos. Sem palavras. Tenho a honra de conviver com um dos meus maiores ídolos, que é o Renatinho, já joguei com ele em 2018, e agora receber uma placa diretamente das mãos dele é uma sensação única. Sou muito grato a Deus e a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui -afirmou o meia.Pituca completou 150 jogos pelo Santos no empate em 0 a 0 com o Boca Juniors, quarta-feira, no primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores. O jogador fez um post emocionado nas suas redes sociais lembrando os primeiros passos no clube. Nesta sexta, ele disse que espera ainda mais.- Nem no meu melhor sonho eu imaginei estar fazendo 150 jogos com essa camisa gigante. É um motivo de muito orgulho estar recebendo essa placa. Mas eu quero fazer mais, hein!? Espero ainda conseguir fazer muitos jogos e sempre ajudar o Santos - concluiu Pituca.
O volante e o Santos estão focados na semifinal da Copa Libertadores contra o Boca Juniors, que será disputada na próxima quarta-feira, 19h15, na Vila Belmiro. Antes disso, o Peixe faz o clássico contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

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