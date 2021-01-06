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Diego Pituca foca no Boca e deixa decisão sobre futuro para depois

Volante reclamou publicamente da forma como o clube lidou com a proposta do Kashima (JAP), mas agora só quer saber das semifinais da Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 09:50

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 09:50

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Depois de de ver a confirmação da manutenção de Lucas Veríssimo e Luan Peres para a disputa da reta final da Copa Libertadores, o torcedor santista também pode ficar despreocupado quanto a Diego Pituca. O volante, que tem interesse do futebol japonês, está totalmente focado na competição.O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE conversou com representantes do atleta, que garantiram foco total no Boca Juniors e que uma possível transferência só deve voltar a ser discutida depois dos confrontos semifinais.Pituca chegou a relatar incômodo e cobrar respeito da antiga diretoria, que teve seu mandato se encerrando no final de 2020. O volante ficou insatisfeito pela forma com que os dirigentes agiram nas negociações.O Peixe receberia US$ 1,6 milhão (R$ 8,2 milhões) à vista do Kashima Antlers, pagos já em dezembro. A proposta foi retirada da votação do Conselho Deliberativo depois da classificação para a semifinal da Libertadores, sem a diretoria avisar o jogador, o empresário e clube japonês.
Titular absoluto na equipe de Cuca, Diego Pituca tem 29 anos e está no Santos desde 2017. Já são 149 partidas pelo clube, 48 nessa atual temporada.

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