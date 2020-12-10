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futebol

Diego Pituca é expulso e desfalcará o Santos pela Libertadores

Meia já cumprira suspensão contra o Flamengo, pelo Brasileirão, neste domingo (13), e agora também está suspenso em jogo decisivo da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 21:46

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 21:46

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos não terá o meia Diego Pituca no jogo de volta contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira (16), às 19h15, na Vila Belmiro. O jogador foi expulso nos minutos finais do duelo de ida, nesta quarta-feira (09), na arena gremista, em Porto Alegre, que terminou empatado em 1 a 1. O camisa 21 foi um dos principais atletas santista contra o Tricolor Gaúcho, mas recebeu o primeiro cartão amarelo, aos 43 minutos do primeiro tempo, em lance capital do jogo, já que em uma dividida com o meia Pinares, Pituca pisa no tornozelo do adversário, mas, a princípio, o árbitro paraguaio Juan Benitez viu entrada dura do gremista, o expulsando, mas corrigindo após consulta ao monitor do VAR, onde anulou a expulsão do jogador do Grêmio e amarelando o do Peixe.
Já próximo aos acréscimos do jogo, o meia do Alvinegro dividiu de forma dura com Ferreirinha e acabou tomando o segundo cartão amarelo, o que culminou na expulsão.
Pituca já ficaria de fora do próximo compromisso do Santos, neste domingo (13), às 16h, no estádio do Maracanã, contra o Flamengo, já que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, no último sábado (05), pela 24ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.

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