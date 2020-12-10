Diego Pituca é expulso e desfalcará o Santos pela Libertadores

O Santos não terá o meia Diego Pituca no jogo de volta contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira (16), às 19h15, na Vila Belmiro. O jogador foi expulso nos minutos finais do duelo de ida, nesta quarta-feira (09), na arena gremista, em Porto Alegre, que terminou empatado em 1 a 1. O camisa 21 foi um dos principais atletas santista contra o Tricolor Gaúcho, mas recebeu o primeiro cartão amarelo, aos 43 minutos do primeiro tempo, em lance capital do jogo, já que em uma dividida com o meia Pinares, Pituca pisa no tornozelo do adversário, mas, a princípio, o árbitro paraguaio Juan Benitez viu entrada dura do gremista, o expulsando, mas corrigindo após consulta ao monitor do VAR, onde anulou a expulsão do jogador do Grêmio e amarelando o do Peixe.