Diego minimiza chances perdidas e destaca intensidade do Flamengo: 'Saldo muito positivo'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Após duas semanas de preparação, o elenco principal do Flamengo estreou na temporada com o pé direito. Nesta quarta-feira, em Volta Redonda, o Rubro-Negro venceu o Bangu por 3 a 0 e se isolou na liderança da Taça Guanabara. Autor de duas assistências na partida, Diego elogiou a atuação da equipe e destacou a intensidade logo na primeira aparição dos jogadores.

+ ATUAÇÕES: Diego, Arrascaeta e dupla de ataque se destacam em bom jogo coletivo do Flamengo- Fiquei contente com a intensidade que o time conseguiu mostrar, mesmo sendo o primeiro jogo. Pressão de bola, organização, recuperávamos a bola muito rápido... Criamos muitas oportunidades, mesmo eles jogando em um bloco muito baixo. Isso me deixa muito satisfeito. Conseguir já um 3 a 0, dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. Saímos daqui com a sensação muito positiva e sabendo que podemos melhorar e vamos melhorar. Mas o saldo é muito positivo.

O capitão rubro-negro também comentou sobre as chances perdidas pela equipe do Flamengo durante a vitória. Segundo ele, essa questão não preocupa e pode ter a ver com uma série de fatores.

- Pode ser a falta de ritmo, uma bola nova que estamos nos adaptando, o campo recebeu alguns jogos nos últimos dias... São condições que fazem parte desse início, mas o mais importante é a base. Aquilo que nós treinamos e nos propusemos a fazer, e fizemos muito bem. Isso é o mais importante.

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