Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Argentina

Diego Maradona renuncia à Fifa e critica Infantino após apoio a Macri

A declaração do ex-camisa 10 veio em reação ao respaldo dado na semana passada pelo mandatário da entidade máxima do futebol, o suíço Gianni Infantino

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 18:37
O ex-jogador e atualmente técnico, Diego Maradona
O ex-jogador e atualmente técnico, Diego Maradona Crédito: Reprodução Twitter
O astro argentino Diego Maradona afirmou neste sábado, em entrevista ao canal argentino C5N, que renuncia ao cargo de embaixador da Fifa. A declaração do ex-camisa 10 veio em reação ao respaldo dado na semana passada pelo mandatário da entidade máxima do futebol, o suíço Gianni Infantino, a Mauricio Macri, ex-presidente do país vizinho.
"Infantino me decepcionou com o prêmio dado a Macri. Um prêmio a quê? Um tapa na bunda era o que ele merecia", declarou o maior ídolo da seleção alviceleste. "É simples. Macri tem que ir para a prisão. Ele roubou tudo e não deixou nenhum peso para o Estado nacional", disparou o atual treinador do Gimnasia La Plata.
No início do ano, Infantino havia indicado Macri como presidente da Fundação Fifa, uma entidade independente criada para fomentar ações sociais ligadas ao futebol. Na semana passada, o dirigente suíço voltou a apoiar o ex-chefe de Estado argentino após críticas a Macri pelo fato de ele ter viajado ao Paraguai em meio à pandemia.
"Voltaram (Michel) Platini, (Joseph) Blatter, as águas se acalmaram e repartiram todo o dinheiro entre eles. Ninguém devolveu nada. Então renuncio à Fifa", completou Maradona, fazendo referência aos ex-dirigentes investigados por corrupção
Maradona havia feito as pazes com a Fifa justamente após a chegada de Infantino. Em 2016, foi eleito para dois cargos honorários: embaixador e capitão da seleção de Lendas da entidade máxima do futebol. "Agora sim, posso cumprir um dos sonhos da minha vida, que é trabalhar para uma Fifa limpa e transparente", havia declarado o ídolo argentino na época.

Veja Também

Pode ser necessário uma pausa ou mesmo um recuo em reabertura, diz Fauci

Trump cancela convenção em Jacksonville e volta a defender uso de máscara

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos
Imagem de destaque
Frango malpassado: entenda os riscos à saúde e como evitar contaminações
O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados