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Diego Loureiro surge como alento no dia amargo no qual o Botafogo se tornou lanterna do Brasileiro-2020

Jogador de 22 anos se impõe em sua primeira partida como titular do Alvinegro na temporada, mas boa atuação não evita derrota por 2 a 1 para o Santos...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 08:05

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 08:05

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A atuação consistente de Diego Loureiro em sua primeira partida pelo Botafogo no Brasileiro-2020 foi uma rara boa notícia para o torcedor botafoguense. Tanto que o goleiro foi insuficiente para evitar que os altos e baixos do Alvinegro causassem a derrota por 2 a 1 para o Santos e a permanência do time na lanterna do Brasileiro-2020. O substituto de Diego Cavalieri foi aguerrido, mas lidou com problemas sintomáticos da equipe de Eduardo Barroca.
O camisa 12 nada pôde fazer diante do gol de Soteldo. Após a liberdade dada por Kevin e Marcelo Benevenuto não oferecer qualquer resistência para impedir o primeiro gol santista, o goleiro de 22 anos esticou-se, mas nada pôde fazer. Sua área foi rondada na etapa inicial constantemente, a ponto de Loureiro ter de fazer uma defesa providencial em cobrança de falta de Soteldo.
> Botafogo foi para a lanterna. Faça a simulação para ver se ele pode sair!
Panorama que nem mesmo o gol de Pedro Raul mudou. Enquanto na frente o Botafogo esbarrava para engatar jogadas, o Santos aumentou seu bombardeio contra Diego Loureiro. O camisa 12 defendeu de mão trocada cobrança de falta de Marinho (minutos depois do camisa 11 ter assustado em outra falta) e ainda parou cabeçada à queima-roupa de Bruno Marques.
Contudo, além de ver sua equipe não aproveitar os espaços de contra-ataques, o jovem nada pôde fazer diante da nova boa cabeçada de Bruno Marques (em jogada que começou com cruzamento de Soteldo).
O campeão do Brasileiro Sub-20 em 2016 traz um alento em meio ao dia amargo do Botafogo.
- Diego Loureiro foi muito bem no jogo, eu tenho muita confiança nele, assim como tenho no Gatito, no Saulo e em toda a equipe de goleiro, porque o Flávio Tenius é uma das maiores referências na preparação de goleiros. Qualquer goleiro com a camisa do Botafogo tem nível e vai estar bem treinado. O Diego hoje foi superbem, e a gente espera que o Cavalieri se recupere logo. - afirmou Eduardo Barroca. Diego Loureiro surge como uma notícia promissora para o Alvinegro nesta competição. Porém, cada vez mais sair da zona de rebaixamento parece um sonho distante para os botafoguenses.

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