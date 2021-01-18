Diego Loureiro surge como alento no dia amargo no qual o Botafogo se tornou lanterna do Brasileiro-2020

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A atuação consistente de Diego Loureiro em sua primeira partida pelo Botafogo no Brasileiro-2020 foi uma rara boa notícia para o torcedor botafoguense. Tanto que o goleiro foi insuficiente para evitar que os altos e baixos do Alvinegro causassem a derrota por 2 a 1 para o Santos e a permanência do time na lanterna do Brasileiro-2020. O substituto de Diego Cavalieri foi aguerrido, mas lidou com problemas sintomáticos da equipe de Eduardo Barroca.

O camisa 12 nada pôde fazer diante do gol de Soteldo. Após a liberdade dada por Kevin e Marcelo Benevenuto não oferecer qualquer resistência para impedir o primeiro gol santista, o goleiro de 22 anos esticou-se, mas nada pôde fazer. Sua área foi rondada na etapa inicial constantemente, a ponto de Loureiro ter de fazer uma defesa providencial em cobrança de falta de Soteldo.

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Panorama que nem mesmo o gol de Pedro Raul mudou. Enquanto na frente o Botafogo esbarrava para engatar jogadas, o Santos aumentou seu bombardeio contra Diego Loureiro. O camisa 12 defendeu de mão trocada cobrança de falta de Marinho (minutos depois do camisa 11 ter assustado em outra falta) e ainda parou cabeçada à queima-roupa de Bruno Marques.

Contudo, além de ver sua equipe não aproveitar os espaços de contra-ataques, o jovem nada pôde fazer diante da nova boa cabeçada de Bruno Marques (em jogada que começou com cruzamento de Soteldo).

O campeão do Brasileiro Sub-20 em 2016 traz um alento em meio ao dia amargo do Botafogo.