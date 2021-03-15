Diego Loureiro renova com o Botafogo por três anos: 'Fui escolhido'

O Botafogo assegurou um nome para a meta pelos próximos anos. Diego Loureiro anunciou, na tarde desta segunda-feira, que renovou o contrato com o clube de General Severiano até maio de 2024. O antigo vínculo com o Glorioso era válido até dezembro de 2021.
O goleiro se "antecipou" ao Botafogo e anunciou nas próprias redes sociais a renovação de contrato. No Instagram, o jovem, criado nas categorias de base de General Severiano, comemorou o acerto.
- Feliz e motivado por seguir no clube que me oportunizou a crescer profissionalmente. Minha família e eu seremos gratos sempre! Fui escolhido - escreveu no Instagram.
Diego Loureiro é das atuais opções que Marcelo Chamusca possui para escalar no gol do Alvinegro, ao lado de Douglas Borges, que vem atuando como titular nas últimas partidas. Gatito Fernández e Diego Cavalieri, que estão fora de combate por problemas físicos, são os outros arqueiros do elenco.