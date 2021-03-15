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Diego Loureiro elogia Flávio Tenius no Botafogo: 'Me ajudou a entender que futebol é crescimento diário'

De contrato renovado, arqueiro criado nas categorias de base do Alvinegro ressalta importância de preparador de goleiros para evolução individual...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 16:18

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 16:18
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo busca valorizar os atuais ativos do plantel. Nesta segunda-feira, a renovação de Diego Loureiro com o clube de General Severiano até maio de 2024 foi oficializada. O goleiro comemorou o novo vínculo e afirmou que o Alvinegro representa muito para a sua vida e carreira.
- Ter essa renovação de contrato é muito gratificante, mostra que o trabalho está sendo reconhecido. É muito importante para a minha vida estar renovando com o Botafogo. Toda história e carinho que eu tenho com esse clube que me acolheu, abriu as portas e me deu oportunidades na base, lugar que fui muito feliz e também no profissional. O sentimento é bom, sou muito feliz no Botafogo e espero conquistar grandes coisas no profissional e dar muitas alegrias ao torcedor - afirmou, para o site oficial do Botafogo.
O goleiro, criado nas categorias de base do Glorioso, afirma que teve contato com muitos profissionais que foram essenciais para o crescimento dentro e fora de campo durante o período em que está no clube. Loureiro elogiou Flávio Tenius, preparador de goleiros do Alvinegro, por lhe fazer entender o futebol de novas maneiras.
- Hoje eu me sinto muito mais maduro do que a três, quatro anos atrás. Óbvio que a gente vivencia com grandes homens que nos ensinam a crescer dia após dia. Gatito, Cavalieri e Saulo também tem grande parte disso. Me ajudaram a crescer demais e me fizeram enxergar que no futebol não é só entrar em campo e jogar, que tem que estar preparado e trabalhar forte todos os dias. O Flávio tem grande parcela disso também. Me ajudou bastante a entender que o futebol é crescimento diário, entender seu erros e quando precisa melhorar para trabalhar em cima disso e chegar bem no dia do jogo - admitiu.

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