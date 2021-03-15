Diego Loureiro elogia Flávio Tenius no Botafogo: 'Me ajudou a entender que futebol é crescimento diário'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo busca valorizar os atuais ativos do plantel. Nesta segunda-feira, a renovação de Diego Loureiro com o clube de General Severiano até maio de 2024 foi oficializada. O goleiro comemorou o novo vínculo e afirmou que o Alvinegro representa muito para a sua vida e carreira.

- Ter essa renovação de contrato é muito gratificante, mostra que o trabalho está sendo reconhecido. É muito importante para a minha vida estar renovando com o Botafogo. Toda história e carinho que eu tenho com esse clube que me acolheu, abriu as portas e me deu oportunidades na base, lugar que fui muito feliz e também no profissional. O sentimento é bom, sou muito feliz no Botafogo e espero conquistar grandes coisas no profissional e dar muitas alegrias ao torcedor - afirmou, para o site oficial do Botafogo.

O goleiro, criado nas categorias de base do Glorioso, afirma que teve contato com muitos profissionais que foram essenciais para o crescimento dentro e fora de campo durante o período em que está no clube. Loureiro elogiou Flávio Tenius, preparador de goleiros do Alvinegro, por lhe fazer entender o futebol de novas maneiras.