Diego Loureiro, do Botafogo, fecha Série B como o goleiro com mais jogos sem sofrer gols

Paredão! Ao lado de Tadeu, do Goiás, Diego Loureiro terminou a Série B como o goleiro com mais jogos sem sofrer gols - 16 partidas. Cria da base do Botafogo, Diego conquistou a titularidade somente na 11ª rodada e foi importante para a conquista do título do clube, que também encerrou o campeonato como a melhor defesa.> Renovações, permanências... Botafogo vive mês decisivo para o futuro do elenco

No começo da temporada do Botafogo, ainda com o técnico Chamusca, o goleiro titular da equipe era Douglas Borges. Ele teve um bom início, com atuações seguras e boas defesas. Porém, na Série B, começou a falhar em algumas ocasiões e a cobrança aumentou. Dessa forma, Chamusca optou por colocar Diego Loureiro como titular, na 11ª rodada do campeonato, contra o Cruzeiro.

No início, o goleiro também chegou a cometer falhas que prejudicaram o resultado do time - contra o Operário, CSA e Avaí, por exemplo. Porém, Diego Loureiro também salvou a equipe em outras oportunidades e foi fundamental na reta final do Botafogo na Série B. Além das atuações dentro de campo, Diego é uma das figuras de liderança dentro do vestiário.

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Outro destaque importante que contribuiu para o Botafogo ter a melhor defesa da Série B foi a consolidação da dupla de zaga Kanu e Carli. Os zagueiros, juntos, não perderam uma partida sequer no campeonato e foram vazados apenas cinco vezes.