Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diego Loureiro, do Botafogo, fecha Série B como o goleiro com mais jogos sem sofrer gols
futebol

Diego Loureiro, do Botafogo, fecha Série B como o goleiro com mais jogos sem sofrer gols

Empatado com Tadeu, do Goiás, o goleiro alvinegro ficou 16 jogos sem ser vazado e foi fundamental para a campanha do clube
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2021 às 07:30

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 07:30

Paredão! Ao lado de Tadeu, do Goiás, Diego Loureiro terminou a Série B como o goleiro com mais jogos sem sofrer gols - 16 partidas. Cria da base do Botafogo, Diego conquistou a titularidade somente na 11ª rodada e foi importante para a conquista do título do clube, que também encerrou o campeonato como a melhor defesa.> Renovações, permanências... Botafogo vive mês decisivo para o futuro do elenco
No começo da temporada do Botafogo, ainda com o técnico Chamusca, o goleiro titular da equipe era Douglas Borges. Ele teve um bom início, com atuações seguras e boas defesas. Porém, na Série B, começou a falhar em algumas ocasiões e a cobrança aumentou. Dessa forma, Chamusca optou por colocar Diego Loureiro como titular, na 11ª rodada do campeonato, contra o Cruzeiro.
No início, o goleiro também chegou a cometer falhas que prejudicaram o resultado do time - contra o Operário, CSA e Avaí, por exemplo. Porém, Diego Loureiro também salvou a equipe em outras oportunidades e foi fundamental na reta final do Botafogo na Série B. Além das atuações dentro de campo, Diego é uma das figuras de liderança dentro do vestiário.
> Daniel Borges finaliza a Série B como líder de passes e desarmes do Botafogo; veja os números do lateral
Outro destaque importante que contribuiu para o Botafogo ter a melhor defesa da Série B foi a consolidação da dupla de zaga Kanu e Carli. Os zagueiros, juntos, não perderam uma partida sequer no campeonato e foram vazados apenas cinco vezes.
Crédito: DiegoLoureiro,goleirocriadabasedoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados