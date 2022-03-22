Diego Loureiro acredita em virada do Botafogo contra o Fluminense: 'Nossa equipe foi bem competitiva'

Diego Loureiro lamentou a derrota do Botafogo para o Fluminense na noite desta segunda-feira, pelo Campeonato Carioca. Após o jogo, o goleiro definiu que 'detalhes' separaram o Alvinegro da vitória no Estádio Nilton Santos.+ Patrick de Paula já fala como jogador do Botafogo, vai ver o jogo contra o Fluminense e pensa em Libertadores

– Perder um jogo é sempre muito ruim. Acho que a equipe foi bem, equilibrada, bem postada, soube competir com o Fluminense, que também é uma equipe forte e que tem seus méritos. O jogo foi decidido no detalhe, creio que o segundo jogo vai ser um bom jogo e vamos disputar bastante para conseguir a classificação - afirmou.

O goleiro acredita que o Alvinegro jogou para vencer e deveria ter saído com um resultado melhor. Mesmo assim, ele não joga a toalha e acredita que o resultado ainda pode ser revertido em busca da vaga pela final do Estadual. O jogo da volta é no domingo, no Maracanã, às 16h.

– Creio que nossa equipe esteve bem postada. Ainda vamos analisar o jogo para ver o que faltou, mas creio que nossa equipe foi bem competitiva, soube disputar o jogo e não vejo nenhum detalhe, no momento, que tenha feito com que a gente saísse com esse resultado negativo. Vejo bastante pontos positivos na nossa equipe, porque jogamos bem, soubemos competir e acho que isso é importante - analisou.

O Botafogo passa por mudanças fora de campo. Com a venda para John Textor, o clube já anunciou a chegada de três reforços e tem mais nomes engatilhados. Diego Loureiro valorizou esse momento.

– É muito bom ver o Botafogo crescendo, buscando grandes objetivos, grandes coisas, conseguindo grandes contratações. Vai ser muito bom pra gente, principalmente nós que somos mais novos. Vamos pegar bastante experiência e saber aproveitar isso. Não temos vaidade de que jogador que vem de fora não entra no grupo. Todo mundo é do grupo, somos bastante unidos e trabalhamos bem forte para conseguir nossos objetivos - colocou.MAIS DECLARAÇÕES DE DIEGO LOUREIRO

Jogo contra o Fluminense– Futebol é decidido no detalhe. Nós jogamos bem, atacamos bem e finalizamos bem. O Marcos fez uma ótima defesa, é um ótimo goleiro. E eles fizeram um gol no detalhe. Futebol é isso, decidido no detalhe e eles souberam aproveitar a oportunidade.

Jogo da volta– Vamos manter a calma, trabalhar firme como viemos trabalhando essa semana, bem focados. Vamos sair equilibrados como foi hoje, sem desespero para também não dar espaço ao adversário e buscar o gol minuto a minuto. Seremos aguerridos, pode ter certeza que nossa equipe vai disputar essa classificação, com certeza.

Philipe Sampaio– Sempre é bom chegar novos atletas, sempre chegam para agregar. O Philipe chegou para agregar, fez um ótimo jogo hoje. Ele tem essa experiência de futebol europeu, passa para nós algumas coisas que são importantes no futebol, como jogar mais rápido, posicionamento... Que venham todos para agregar. Temos que fazer tudo pelo Botafogo, independente de jogador que venha ou não. Vamos crescer na competição, somos Botafogo e vamos chegar em grandes coisas.