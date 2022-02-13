Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diego Gonçalves reencontra o Vasco, principal vítima pelo Botafogo

Atacante marcou gols nos dois clássicos contra o Cruz-Maltino vestindo a camisa do Botafogo; camisa 11 teve atuação apagada contra Fluminense e vê chance de recuperação...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 08:00
Os encontros com o Vasco têm sido, até aqui, especiais para Diego Gonçalves no Botafogo. O camisa 11 marcou gols em todas as oportunidades contra o Cruz-Maltino vestindo a camisa alvinegra. Ele terá a chance de manter a escrita viva neste domingo: as equipes se enfrentam às 20h no Castelão, em São Luís-MA, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. + Vasco x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca
O clube de São Januário, inclusive, é a maior vítima de Diego Gonçalves pelo Glorioso: é o único clube que ele marcou duas vezes desde que virou jogador do Botafogo, no começo da Série B do ano passado.
A primeira oportunidade foi no Nilton Santos. Em contra-ataque, ele precisou de toques após receber passe de Luís Oyama para encontrar o fundo das redes. Em São Januário, no segundo turno, o gol veio de cabeça em jogada ensaiada de escanteio.
+ Posse de bola, contexto e importância do volante: como jogam as equipes de Luís Castro, na mira do Botafogo
Também teve uma assistência na goleada por 4 a 0 na Colina Histórica - o gol de Rafael Navarro, o segundo naquela tarde, teve o cruzamento do camisa 11. Ou seja, são três participações diretas em bolas na rede em dois jogos contra o Vasco.
A possibilidade de reencontrar a "maior vítima" vem a calhar. Se foi bem nos primeiros dois jogos do Carioca, Diego não repetiu a dose contra o Fluminense, na última quinta-feira. Apagado, o camisa 11 passou batido em campo na derrota por 2 a 1.
Crédito: DiegoGonçalvesemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha
Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados