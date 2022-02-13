Diego Gonçalves reencontra o Vasco, principal vítima pelo Botafogo

Os encontros com o Vasco têm sido, até aqui, especiais para Diego Gonçalves no Botafogo. O camisa 11 marcou gols em todas as oportunidades contra o Cruz-Maltino vestindo a camisa alvinegra. Ele terá a chance de manter a escrita viva neste domingo: as equipes se enfrentam às 20h no Castelão, em São Luís-MA, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. + Vasco x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

O clube de São Januário, inclusive, é a maior vítima de Diego Gonçalves pelo Glorioso: é o único clube que ele marcou duas vezes desde que virou jogador do Botafogo, no começo da Série B do ano passado.

A primeira oportunidade foi no Nilton Santos. Em contra-ataque, ele precisou de toques após receber passe de Luís Oyama para encontrar o fundo das redes. Em São Januário, no segundo turno, o gol veio de cabeça em jogada ensaiada de escanteio.

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Também teve uma assistência na goleada por 4 a 0 na Colina Histórica - o gol de Rafael Navarro, o segundo naquela tarde, teve o cruzamento do camisa 11. Ou seja, são três participações diretas em bolas na rede em dois jogos contra o Vasco.

A possibilidade de reencontrar a "maior vítima" vem a calhar. Se foi bem nos primeiros dois jogos do Carioca, Diego não repetiu a dose contra o Fluminense, na última quinta-feira. Apagado, o camisa 11 passou batido em campo na derrota por 2 a 1.