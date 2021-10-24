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Diego Gonçalves, do Botafogo, ainda não encontrou seu ritmo desde que voltou de lesão

Atacante do Alvinegro ficou fora por duas semanas devido a uma lesão no quadril, mas já se recuperou e atuou em oito partidas
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LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 06:00

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo perdeu alguns jogadores por lesão em partidas importantes da Série B. Um deles, Diego Gonçalves, sofreu uma lesão no quadril no final de agosto e ficou de fora durante duas semanas. O atacante já voltou a atuar e recebeu oito oportunidades em campo, porém ainda não conseguiu recuperar o bom ritmo de antes da paralisação.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B
Na última partida do Botafogo, contra o Brusque, Diego Gonçalves recebeu sua primeira oportunidade como titular desde a volta da lesão. O jogador atuou pelo corredor esquerdo e desperdiçou grandes chances de gol. No jogo, o atacante finalizou cinco vezes e errou quatro.
Na ocasião, o técnico Enderson Moreira colocou Marco Antônio na posição de Diego Gonçalves, aos 36 minutos do segundo tempo. Diego seguiu em campo, mas foi jogar pelo corredor direito. Com 12 minutos em campo, Marco Antônio conseguiu marcar um gol e definir o resultado do confronto.
> Mais uma opção: após três meses, Ronald volta a jogar pelo Botafogo
Com o departamento médico zerado, Enderson Moreira terá opções para definir o time titular nos próximos desafios. Na terça-feira, o Botafogo enfrenta o Goiás fora de casa em um confronto direto pelo acesso à Série A.

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