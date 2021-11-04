Diego Gonçalves diz que Botafogo não fez bom jogo, mas enaltece torcida em vitória: 'Estamos perto do acesso'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Diego Gonçalves foi um protagonistas da vitória do Botafogo sobre o Confiança por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. O camisa 11 saiu do banco e marcou o gol do duelo.Confira a classificação do Brasileirão

Após a partida, o atacante admitiu que o Alvinegro não teve uma boa atuação, mas valorizou os três pontos e afirmou que o time está perto do acesso para a a elite do Campeonato Brasileiro.

– É agradecer à torcida que nos apoiou o jogo inteiro. Estou feliz por ter entrado e feito o gol da vitória. Estamos perto do acesso, é comemorar. Não fizemos um bom jogo, está bem claro, tentamos de tudo mas deu não certo. É concentrar essa semana para voltar a atuar como estamos acostumados. Não fizemos um bom jogo, mas é concentrar para fazer um bom jogo e sair com a vitória contra o Vasco - afirmou, ao Premiere.