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Diego Gonçalves diz que Botafogo não fez bom jogo, mas enaltece torcida em vitória: 'Estamos perto do acesso'

Atacante entrou no segundo tempo e marcou o gol no triunfo sobre o Confiança, pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão...
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Publicado em 

03 nov 2021 às 21:21

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 21:21

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Diego Gonçalves foi um protagonistas da vitória do Botafogo sobre o Confiança por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. O camisa 11 saiu do banco e marcou o gol do duelo.Confira a classificação do Brasileirão
Após a partida, o atacante admitiu que o Alvinegro não teve uma boa atuação, mas valorizou os três pontos e afirmou que o time está perto do acesso para a a elite do Campeonato Brasileiro.
– É agradecer à torcida que nos apoiou o jogo inteiro. Estou feliz por ter entrado e feito o gol da vitória. Estamos perto do acesso, é comemorar. Não fizemos um bom jogo, está bem claro, tentamos de tudo mas deu não certo. É concentrar essa semana para voltar a atuar como estamos acostumados. Não fizemos um bom jogo, mas é concentrar para fazer um bom jogo e sair com a vitória contra o Vasco - afirmou, ao Premiere.
O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Vasco, às 16h, em São Januário.

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