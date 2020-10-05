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Diego faz coro por respeito após xingamento de radialista a Vitinho: 'É possível ser crítico sem ser desleal'

Meia do Flamengo fez uma postagem em tom de desabafo, em seu Twitter. Vitinho chegou a ser chamado de 'm***' por um comentarista da 'Rádio Tupi'...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 13:10

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 13:10

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Vitinho foi substituído no intervalo do jogo do último domingo, entre Flamengo e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, e ficou ciente depois da partida que o radialista Gilson Ricardo, da "Rádio Tupi" o tinha xingado de "m***" assim que Everton Ribeiro, que havia entrado em seu lugar, marcara um gol na vitória por 3 a 1. O Rubro-Negro e o atacante já se manifestaram, na última noite.
Agora, nesta segunda-feira, foi a vez de Diego Ribas fazer coro por respeito, na seguinte mensagem, via Twitter:
- Em um mundo onde difamar e desrespeitar chama muito mais a atenção das pessoas, é possível cobrar e ser crítico sem ser desleal. Mas para isso é preciso muito caráter e dignidade e infelizmente nem todos conseguem. #RESPEITO - escreveu o camisa 10 do Flamengo, um dos capitães do elenco. Através de sua conta oficial no Twitter, o Flamengo se manifestou e repudiou os comentários do radialista, exigindo uma retratação.
- O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente as palavras utilizadas pelo radialista Gilson Ricardo, ao se referir ao atleta Vitinho. A postura não condiz com a de um profissional experiente, com tantos anos de mercado. Como comunicador, deveria saber diferenciar crítica construtiva de xingamentos covardes. O Clube aguarda uma retratação de Gilson Ricardo e da Rádio Tupi. - afirmou.
Em sua conta no Instagram, Vitinho pediu respeito e publicou um longo texto em forma de desabafo. Confira: Por sua vez, Gilson Ricardo fez o pedido de desculpas, na manhã desta segunda-feira, durante o "Programa Antônio Carlos", na emissora carioca:
– Eu queria pedir desculpas e mandar um abraço para o Vitinho. Ele não jogou bem, deu uma furada. Quero pedir desculpas ao Vitinho, ele é muito querido, um abraço, um beijo. A você, a sua família, ao Flamengo. Num momento de emoção, eu, que sou rubro-negro, extrapolei – disse o radialista.

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