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futebol

Diego e Filipe Luís brincam com 'cera' de Diego Alves para renovar com o Flamengo

Líderes do elenco, meia e lateral-esquerdo reafirmaram o sentimento do grupo após a renovação do goleiro com o Flamengo, sacramentada nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 16:45

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 16:45

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A renovação de Diego Alves até o fim de 2021 renovou o espirito do elenco do Flamengo nesta sexta-feira. Na chegada dos atletas no Ninho do Urubu, Diego Ribas e Filipe Luís, dois dos atletas mais próximos do goleiro, registraram as brincadeiras nas redes sociais. A demora no acerto com o clube foi o motivo da zoação. O lateral, por exemplo, disse que o camisa 1 faz "cera até para isso", enquanto recebia um café e brindava com o goleiro no Centro de Treinamento.
Já o meia Diego Ribas, que é um dos capitães da equipe ao lado do goleiro e de Everton Ribeiro, brincou ao dizer que o camisa 1 só demorou a renovar com o Flamengo para deixar "a gente (jogadores) com um friozinho na barriga". Durante as últimas semanas, nas quais o acerto entre Diego Alves e Flamengo esteve ameaçado após o goleiro acertar uma oferta do departamento de futebol e a mesma ser barrada pelo departamento financeiro do clube. Nesta quinta, a reunião entre Marcos Braz, Bruno Spindel, o próprio camisa 1 e o empresário Eduardo Maluf, na qual ambas partes cederam, selou a renovação.

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