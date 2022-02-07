Diego e Arão se indignam com ofensa a Gabigol no Fla-Flu: 'Até quando vão fingir que não viram?'

Capitão do Flamengo no clássico contra o Fluminense do último domingo, Diego Ribas se pronunciou nas redes sociais, nesta segunda-feira, acerca de ofensas de cunho racial a Gabigol. Willian Arão também havia se pronunciado via Twitter. Um torcedor teria chamado o camisa 9 de "macaco" na saída do jogador para o vestiário, após o fim do primeiro tempo, no Estádio Nilton Santos.- Lamentável que isso siga ocorrendo! Racismo é crime! - postou Diego. - Lamentável demais esse tipo de coisa que acontece repetidamente e as autoridades competentes ignoram! Até quando vão fingir que não viram? - escreveu Arão. Solidário ao seu atacante, o perfil oficial do Flamengo postou uma mensagem de apoio em suas redes sociais: