Diego e Arão se indignam com ofensa a Gabigol no Fla-Flu: 'Até quando vão fingir que não viram?'

Capitão do Flamengo no clássico contra o Fluminense do último domingo, Diego Ribas se pronunciou nas redes sociais, nesta segunda-feira, acerca de ofensas de cunho racial a Gabigol. Willian Arão também havia se pronunciado via Twitter. Um torcedor teria chamado o camisa 9 de "macaco" na saída do jogador para o vestiário, após o fim do primeiro tempo, no Estádio Nilton Santos.- Lamentável que isso siga ocorrendo! Racismo é crime! - postou Diego. - Lamentável demais esse tipo de coisa que acontece repetidamente e as autoridades competentes ignoram! Até quando vão fingir que não viram? - escreveu Arão. Solidário ao seu atacante, o perfil oficial do Flamengo postou uma mensagem de apoio em suas redes sociais:
- O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente o episódio lamentável ocorrido na partida deste domingo com o atleta @gabigol, que foi vítima de racismo. O clube presta total solidariedade ao nosso atacante. Estaremos sempre ao seu lado, Gabi. Racismo é crime! #RacismoNão - postou o Flamengo.
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Já a mensagem do próprio Gabriel Barbosa teve marcação ao perfil da Ferj, que ainda não se manifestou oficialmente ou ao ser procurada pela nossa reportagem.
- Até quando? Até quando isso vai acontecer sem punição? Jamais vou me calar, é inadmissível que passemos por isso!! Orgulho da minha raça, orgulho da minha cor!! - publicou Gabi.