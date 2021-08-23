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Diego, do Flamengo, projeta partida contra o Grêmio e destaca: 'A Copa do Brasil continua sendo nosso sonho'

O capitão do Rubro-Negro Carioca também frisou que o Grêmio é uma equipe que merece respeito e admitiu que espera um jogo difícil...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 17:02

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 17:02
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na tarde desta segunda-feira, Diego Ribas projetou o confronto do Flamengo contra o Grêmio, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em entrevista à FlaTV, o meio-campista destacou que conquistar a competição nacional é um sonho, mas admitiu que espera um jogo difícil. O camisa 10 ainda disse que o Tricolor Gaúcho merece respeito e que o Rubro Negro vai em busca da vitória.
> Andreas Pereira, sobre o Flamengo: 'É o maior da América'- Além dos outros campeonatos, é verdade que a Copa do Brasil continua sendo nosso sonho e nós vamos em busca desse sonho, fazer por merecer. Com certeza temos um jogo difícil, o Grêmio é uma equipe que merece o nosso respeito. Obviamente, vamos fazer o nosso jogo, vamos lá com a intenção de vencer e demonstrar, mais uma vez, todo nosso potencial como equipe. Mas esperamos um jogo difícil e vamos nos preparar para isso.
> Veja a tabela da Copa do BrasilAlém disso, Diego falou sobre o jogo contra o Santos no próximo sábado, às 19h, na Vila Belmiro, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. O meio-campista, que é cria da base do Peixe, frisou que retornar ao estádio do time do litoral paulista é especial e, também, destacou que o Santos possui uma equipe "muito competitiva".
- Retornar à Vila Belmiro é sempre muito especial. É um clube pelo qual tenho um carinho e um respeito muito grande. Um jogo difícil, pelo estádio que o Santos joga muito bem, principalmente na Vila Belmiro, é uma equipe muito competitiva. Então, nós temos que nos preparar e vamos nos preparar para esse tipo de jogo e ir em busca da vitória. Confiamos que podemos conseguir.Um dos temas da entrevista à FlaTV foi sobre como lidar com uma longa sequência de partidas em um intervalo curto de tempo. Diego ressaltou que é importante ter foco "no momento" e "no jogo" porque assim, de acordo com ele, será possível render 100% dentro de campo.
- Em relação à administrar essa parte do desgaste tanto físico quanto mental... Bom, eu sou muito a favor de pensar no próximo jogo. Nós temos que estar focados totalmente, até para poder render 100%. Nós temos que estar focados no momento, no jogo e ir solucionando conforme os problemas vão aparecendo - explicou Diego, que ainda completou.
- Acredito que não adianta muito você fazer um jogo preocupado com o próximo, isso vai tirar sua concentração, teu foco e a entrega, não vai ser 100%. Temos um grupo fantástico de jogadores, então, a cada jogo é ver as melhores opções técnicas físicas para que a gente mantenha sempre o alto nível - disse.

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