Diego, do Flamengo, projeta confronto contra o Internacional: 'Manter o trabalho, que está sendo bem feito'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Na tarde deste domingo, 14, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Willian Arão e Gabigol marcaram os gols da vitória, e Léo Natel fez para os visitantes. Após o resultado, o meio-campo Diego destacou que a equipe está focada e admitiu que o duelo contra o Timão não foi fácil. + Confira a tabela do Brasileirão- Temos que concentrar naquilo que nós podemos fazer. Fizemos a nossa parte mais uma vez. Hoje, tivemos um jogo difícil e estamos preparados para receber o Inter aqui e fazer um grande jogo. Passo a passo. Nós temos que canalizar toda nossa energia agora para o Inter e tenho certeza que vai dar tudo certo.Com o resultado, o Flamengo mantém a diferença para o Internacional, o próximo adversário do Rubro-Negro, em um ponto. Portanto, em caso de vitória na 37ª rodada, os cariocas assumem, pela primeira vez, a liderança do Campeonato Brasileiro.

- O desafio é esse: manter (o que está sendo feito) e não pensar nas possibilidades. Temos que fazer a nossa parte e, para isso, temos que estar focados naquilo que podemos fazer. Acho que é manter o trabalho durante a semana, que vem sendo muito bem feito, a entrega que tem tido dos jogadores que começam (a partida) e dos que entram. Então, o espírito é esse e nós devemos seguir nessa direção.Com o resultado de hoje no Maracanã, o Flamengo depende apenas de si para ser Campeão Brasileiro. De acordo com o camisa 10 do time, isso é mais um motivo de confiança para o elenco.