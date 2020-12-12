Diego deve ser mais uma baixa no Flamengo contra o Santos; veja a lista

O Flamengo encerra a preparação para o jogo contra o Santos, no Maracanã, neste sábado, e a atividade no Ninho do Urubu deve confirmar a ausência do meia Diego no duelo de domingo contra o time que o revelou. O camisa 10, ao longo da última semana no CT, realizou uma trabalho físico específico junto à comissão técnica, sem participar das atividades no campo com o elenco.

Com uma lesão na coxa direita, Diego ficou afastado dos jogos do Flamengo entre 21 de outubro e 21 de novembro. Desde então, o camisa 10 foi acionado por Rogério Ceni contra o Coritiba, por 11 minutos em 21 de novembro, e nas duas partidas contra o Racing, atuando por quatro minutos em Buenos Aires, no último dia 24, e por um minuto no Rio de Janeiro, em 1º de dezembro.Os volantes Thiago Maia e Willian Arão estão fora da partida contra o Santos, lesionados, assim como o jovem Daniel Cabral, que está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, na Granja Comary. Assim, Rogério Ceni deve escalar João Gomes como titular, ao lado de Gerson. Veja os números do Garoto do Ninho.