Diego Costa é alvo da PF em operação por lavagem de dinheiro em site de apostas

"Na primeira fase da operação, deflagrada em 03/03/2021, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie. Com base nas provas coletadas, foi possível identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas", informou a Polícia Federal.

"Além disso, foi constatada a participação de doleiros que auxiliam a organização criminosa no processo de evasão de divisas, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso", seguiu, sem revelar o nome de Diego Costa. Mas é o jogador do Atlético-MG quem tem casa na cidade de Lagarto, uma das visitadas em março.