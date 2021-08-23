Diego comemora adaptação do Flamengo aos jogos realizados em Brasília: 'Nos sentimos em casa'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Jogar em Brasília é sinônimo de vitória para o Flamengo nesta temporada. Até aqui, o Rubro-Negro venceu duas partidas da fase mata-mata da Libertadores e conquistou a Supercopa do Brasil 2021, contra o Palmeiras, nos pênaltis, por exemplo. Em entrevista à FlaTV, Diego Ribas elogiou as condições do Mané Garrincha e revelou que o time se sente em casa quando joga no estádio.

> David Luiz, Thiago Mendes e outros: Braz atualiza o mercado do Flamengo- Nos sentimos em casa. Com certeza o ambiente todo muito favorável, recepção sempre muito calorosa ali, as condições excelentes também, desde o hotel, o estádio... A logística também é muito boa, o hotel fica muito próximo do estádio, então, realmente, estamos muito satisfeitos de ter essa nossa segunda casa. O aproveitamento também já acaba falando por si só. E que a gente continue assim, retribuindo todo o carinho que o pessoal de Brasília sempre nos dá.Diego também falou sobre a goleada do Flamengo sobre o Olímpia por 5 a 1, na última quarta-feira. O camisa 10 comemorou a chegada à fase semifinal da Libertadores e destacou que espera que seja cada vez "mais normal" ir tão longe na competição e de forma convincente.

O meio-campista ainda comentou sobre a presença de público no tanto no jogo de ida quanto no da volta. Diego ressaltou que o ambiente com torcedores no estádio é "muito bom" e que eles são "parte do espetáculo".

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- Que seja assim, cada vez mais normal nossa equipe chegar, chegar bem, chegar de uma maneira convincente, como foi o que aconteceu. Foi um jogo difícil, como é sempre na Libertadores, jogos decisivos, principalmente nessa etapa que vai se afunilando próximo à final. Nós enfrentamos muitas dificuldades, mas a equipe vem reagindo muito bem, como sempre, isso é muito importante. Um ambiente diferente, um campo com a grama mais alta seca, o que dificulta um pouco a nossa posse de bola, troca de passes que nós gostamos de fazer. Mas soubemos ser muito efetivos nesse jogo. Então, quando tivemos a oportunidade, fizemos os gols.

- O ambiente é muito bom, a torcida no estádio faz parte do espetáculo e é fundamental para nós ali. Obviamente, queremos a nossa torcida, mas mesmo um ambiente com torcida adversária já faz com que fique mais agradável, nossa concentração fica ainda maior e nós conseguimos disfrutar e superar essa situação e saímos de lá com uma excelente vitória. Depois, concluímos ali em Brasília, em mais um ambiente fantástico, esse, sim, o ambiente ideal, com os nossos torcedores. Uma noite muito agradável que nós conseguimos mais uma vez uma vitória, uma vitória convincente, muitos gols, e uma partida segura que nos deixou classificados.