Diego cobra pés no chão e avalia início de Renato no Flamengo: 'Está superando as expectativas'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

As seis vitórias consecutivas não são motivo de "oba-oba" no Flamengo. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, Diego comentou sobre a grande fase atual da equipe e cobrou pés no chão, destacando a mentalidade vencedora do elenco em busca de novas conquistas.

+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continente- Nós temos uma maneira de pensar: a vitória vai muito além dos três pontos e do troféu. É uma questão de mentalidade e constância. É dessa maneira que a equipe se comporta, independente dos adversários. Temos que respeitar a camisa que vestimos e o DNA desse clube. Estamos em um processo de passagem. Enquanto nós estivermos aqui, temos que aproveitar cada oportunidade da melhor forma possível. Cada jogo traz as suas dificuldades e a chance de nós mostrarmos esses valores.

O capitão também falou sobre a relação no dia a dia com Renato Gaúcho nas primeiras semanas do treinador no clube. Com fama de boleiro, o técnico já revelou apostar muito na conversa com o elenco para minimizar o pouco tempo de treinamentos. De acordo com Diego, Renato também passa muito conteúdo para o grupo e o início de trabalho está superando as expectativas.

- A relação tem sido excelente. Estou surpreso positivamente. A carreira do Renato fala por si só. É um treinador de sucesso e experiente. Mas está superando as expectativas, não só minha, mas do grupo. Ele tem uma comunicação direta. A sensação é que ele está aqui há anos, sabendo administrar muito bem. Tem conteúdo obviamente e tem essa parte da gestão, que está conseguindo fazer com que os jogadores se sintam confiantes. Estamos muito felizes e satisfeitos com ele. Estamos aqui para fazer que as ideias dele funcionem da melhor forma possível.

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Com 21 pontos em 11 jogos, o Flamengo ocupa a 6ª posição no Campeonato Brasileiro e está a três pontos do G4 (veja a tabela completa). A equipe volta a campo no domingo, às 16h, para encarar o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada da competição.Confira outras respostas de Diego na coletiva:

GRAMADO DA NEO QUÍMICA ARENANa minha opinião, é o melhor gramado do Brasil. Muito bem cuidado, o que interfere diretamente numa qualidade de jogo. Estamos conversando para que possamos ter essas condições, porque facilita muito o nosso trabalho. Vamos com pensamento de vencer, obviamente, mas a questão dos jogos que já aconteceram não interfere em nada.

COMPARAÇÃO ENTRE RENATO E JESUSTenho gratidão e enorme respeito pelo Jorge Jesus. Sou fã dele, eu o amo. O Renato está construindo a história dele no Flamengo. O que eles têm em comum até agora são as vitórias, o bom futebol, a ambição de vencer. O tempo que vai dizer semelhanças ou diferenças. O mais importante é que têm um DNA vencedor, que combina com este clube.

FUTURO COMO TREINADORFlamengo está envolvido, e isso não muda mais. Está na minha vida. Estamos fazendo um curso (de treinador). Filipe já acabou, estou fazendo, Arão também. Eu amo futebol, amo aprender. Aprendi no curso e aprendo com jogadores inteligentíssimos, que têm história no futebol e foram se desenvolvendo. Nesse momento não é algo que tenho como certo. Estou seguindo na área de palestras, meu livro em breve vai ficar pronto. Gosto muito dessa parte de levar minha história como atleta para o mundo corporativo. Estou nessa direção no momento, é um prazer que tenho. Parte de treinador quero seguir aprendendo. É uma possibilidade, mas não é uma realidade como a do Filipe, que com certeza será um treinador de muito sucesso.

NOVA MUDANÇA DE POSIÇÃOO Arão foi uma das pessoas que me ajudaram muito nessa mudança de posição. É um jogador muito inteligente, é fácil jogar ao lado dele. Essa minha adaptação foi sensacional. Adoro desafios, me reinventar e continuar sendo importante. Tenho minha posição, minha importância, mas é muito fácil jogar com esses jogadores. Eu quero que o Arão esteja à vontade, porque vai me ajudar mais. É um dos pilares desse time. Estou super à vontade na minha posição. Quanto mais jogar ali, melhor vou ficar.