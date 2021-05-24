Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diego Cerri é contratado para ser o novo executivo de futebol do Grêmio

Dirigente se destacou exercendo a mesma função na reformulação administrativa promovida pelo Bahia...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 16:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 16:33
Crédito: Profissional esteve no Bahia de 2016 até 2020 (Divulgação/Bahia
Um dia depois de se consagrar tetracampeão do Gauchão, o Grêmio anunciou no seu site oficial que chegou a um acordo para contar com Diego Cerri para ser o novo executivo de futebol.>Vai começar o Brasileirão! Veja a tabela e simule os resultadosA ideia é que o dirigente assuma oficialmente o posto a partir do próximo mês de julho e que, até segunda ordem, vinha sendo gerenciado em acúmulo pelo vice-presidente Marcos Hermann.
Apesar de já ter uma relativa experiência no mundo do futebol com passagens por Grêmio Barueri, Red Bull Brasil e Ceará, foi na sua última passagem por um clube de expressão, o Bahia, que Cerri viu seu nome se destacar no cenário de cartolas do futebol nacional.
Sendo uma das figuras mais marcantes no processo de reformulação adotado pelo clube nordestino, a regularização da situação financeira e o maior poderio de investimento fizeram com que nomes atuando em centros mais tradicionais do Brasil optassem por acreditar no projeto esportivo do clube baiano em trajetória que durou de 2016 até o fim de 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados