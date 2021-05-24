Diego Cerri é contratado para ser o novo executivo de futebol do Grêmio

Crédito: Profissional esteve no Bahia de 2016 até 2020 (Divulgação/Bahia

Um dia depois de se consagrar tetracampeão do Gauchão, o Grêmio anunciou no seu site oficial que chegou a um acordo para contar com Diego Cerri para ser o novo executivo de futebol.>Vai começar o Brasileirão! Veja a tabela e simule os resultadosA ideia é que o dirigente assuma oficialmente o posto a partir do próximo mês de julho e que, até segunda ordem, vinha sendo gerenciado em acúmulo pelo vice-presidente Marcos Hermann.

Apesar de já ter uma relativa experiência no mundo do futebol com passagens por Grêmio Barueri, Red Bull Brasil e Ceará, foi na sua última passagem por um clube de expressão, o Bahia, que Cerri viu seu nome se destacar no cenário de cartolas do futebol nacional.