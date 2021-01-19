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Diego Cavalieri será baixa do duelo do Botafogo com o Atlético-GO

Goleiro participa do treino desta terça-feira com restrições e, por ainda estar em evolução clínica, não será relacioando do duelo no Nilton Santos. Diego Loureiro seguirá como titular...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 18:04

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 18:04

Crédito: Cavalieri já não havia atuado no revés para o Santos (Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo não contará mais uma vez com o goleiro Diego Cavalieri. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o camisa 12 treinou nesta terça-feira com restrições, pois está em evolução clínica, e não será relacionado na partida contra o Atlético-GO, marcada para esta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos.
> Botafogo se salva? Veja a tabela e faça a simulação!
O jogador de 38 anos já havia sido vetado às vésperas da derrota por 2 a 1 do Alvinegro para o Santos, na Vila Belmiro, devido a uma intercorrência clínica. O goleiro sentiu uma indisposição horas antes do confronto.
Sem o veterano, caberá a Diego Loureiro ser o titular da equipe de Eduardo Barroca na partida contra o Dragão. O Alvinegro está atualmente na lanterna do Brasileirão, com 23 pontos.

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