Diego Cavalieri será baixa do duelo do Botafogo com o Atlético-GO

O Botafogo não contará mais uma vez com o goleiro Diego Cavalieri. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o camisa 12 treinou nesta terça-feira com restrições, pois está em evolução clínica, e não será relacionado na partida contra o Atlético-GO, marcada para esta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos.
> Botafogo se salva? Veja a tabela e faça a simulação!
O jogador de 38 anos já havia sido vetado às vésperas da derrota por 2 a 1 do Alvinegro para o Santos, na Vila Belmiro, devido a uma intercorrência clínica. O goleiro sentiu uma indisposição horas antes do confronto.
Sem o veterano, caberá a Diego Loureiro ser o titular da equipe de Eduardo Barroca na partida contra o Dragão. O Alvinegro está atualmente na lanterna do Brasileirão, com 23 pontos.