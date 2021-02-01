Diego Alves volta a ser titular do Flamengo contra o Sport; veja o time!

O Flamengo está definido para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, a partir das 20h desta segunda. A grande novidade na escalação é a presença de Diego Alves entre os titulares. Recuperado de lesão na coxa direita, o camisa 1 volta a defender o time após 43 dias. Sua última partida foi em 20 de dezembro.
Veja a escalação completa do Flamengo para a partida desta noite, em Recife:
Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Giorgian De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.