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Diego Alves volta a ser titular do Flamengo contra o Sport; veja o time!

Rubro-Negro enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, nesta segunda, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 19:05

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 19:05

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está definido para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, a partir das 20h desta segunda. A grande novidade na escalação é a presença de Diego Alves entre os titulares. Recuperado de lesão na coxa direita, o camisa 1 volta a defender o time após 43 dias. Sua última partida foi em 20 de dezembro.
Veja a escalação completa do Flamengo para a partida desta noite, em Recife:
Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Giorgian De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

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