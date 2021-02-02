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Diego Alves vive temporada de lesões no Flamengo e tem participação ameaçada na reta final do Brasileirão

Goleiro recuperou-se de lesão muscular na coxa direita e voltou ao time titular contra o Sport, mas acabou deixando o campo por conta de dores no local e será reavaliado no CT...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 09:00

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 09:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A temporada de Diego Alves, que começou com os títulos da Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca, também já está marcada por problemas físicos que o afastaram de, ao menos, metade dos jogos do Flamengo. O camisa 1 deixou o jogo contra o Sport, nesta segunda, com dores na coxa direita e será reavaliado no Ninho do Urubu na reapresentação do elenco. A depender do resultado dos exames e avaliação do departamento médico, o goleiro tem a sua participação na reta final do Brasileirão ameaçada.
O time principal do Flamengo entrou em campo 61 vezes em 2020/21, e Diego Alves chegou ao 29º jogo contra o Sport, nesta segunda-feira. Com dores na coxa direita, o camisa 1 foi substituído na etapa final e será reavaliado pelo DM nesta terça, na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu. Além de ter sido infectado pela Covid-19, o goleiro teve problema no joelho esquerdo, no ombro esquerdo e lesão muscular na coxa direita - relembre os momentos abaixo.> Confira a classificação e simule as rodadas finais do Brasileirão!Em 31 de agosto, na partida contra o Santos, pelo Brasileirão, sofreu uma lesão no tendão do ombro esquerdo. Dias depois, em 3 de setembro, testou positivo para Covid-19. Ainda durante este período de recuperação, o camisa 1 e capitão do Flamengo torceu o joelho esquerdo durante um treino no CT, em 14 de outubro, e, com dores e edema no ligamento colateral, precisou de tratamento.
A recuperação foi longa, e o goleiro só voltou a atuar na ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, no dia 11 de novembro. Por conta do período de inatividade, acabou sentindo cãibras e deixou o jogo aos 11 minutos da etapa final, e Hugo Souza, seu substituto, acabou falhando em lance que deu ao Tricolor Paulista a vitória por 2 a 1 no Maracanã. Na volta, no Morumbi, Diego Alves atuou os 90 minutos, mas o Flamengo acabou eliminado: 3 a 0.
Diego Alves disputou mais seis jogos consecutivos até 20 de dezembro, contra o Bahia. No dia 25, o clube informou nova lesão muscular na coxa direita do goleiro, que foi ausência em mais sete rodadas do Brasileirão até retornar ao time contra o Sport. Agora, novamente com dores na coxa direita, o camisa 1 tem sua participação na reta final do Campeonato Brasileiro ser ameaçada.A situação vivida por Diego Alves na temporada é semelhante a de Rodrigo Caio, que já desfalcou o time 29 vezes por conta de lesões ao longo de 2020/21. Tanto o goleiro quanto o zagueiro foram - e ainda são, quando estão em campo - nomes importantes para a defesa do Flamengo, e suas frequentes ausências ajudam a explicar a fragilidade do setor defensivo durante toda a temporada.

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