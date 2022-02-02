Diego Alves ou Hugo de titular? Ídolo elogia opções do Flamengo e afirma: 'Paulo Sousa faz justiça à posição'

O grupo principal do Flamengo estreia na temporada nesta quarta-feira, contra o Boavista, e são esperadas mudanças no time sob o comando de Paulo Sousa. Uma delas pode ser debaixo das traves, onde o jovem Hugo "ameaça" a titularidade do experiente Diego Alves. E, tratando-se da posição de goleiro no Flamengo, o LANCE! ouviu o ídolo Raul Plassmann, campeão do mundo em 81.Supercampeão pelo Flamengo, Raul acredita que Diego Alves é o "presente", e deve começar mais um ano como titular, mas, caso Paulo Sousa opte por Hugo não será uma surpresa. Conhecedor do trabalho realizado nas divisões de base do Rubro-Negro, o ex-goleiro rasgou elogios aos jovens em formação no Ninho.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW- Você tem o presente, o Diego Alves, e o futuro, que são os goleiros da base, inclusive o Hugo. O Matheus (Cunha) também é ótimo. A base é a melhor projeção possível. O Flamengo está muito bem servido. O Diego nem preciso falar muito, é uma realidade, todos conhecem - afirmou Raul Plassmann, antes de completar:

- Ficaram desconfiados do Hugo por conta dos erros com os pés, não embaixo da baliza. É a questão da tomada decisão e a agilidade com os pés. São poucos os goleiros com o passe correto, mas o Hugo voltou bem (na reta final de 2021), então a projeção é ótima. É uma posição que não precisa contratar - finalizou.'CHEGADA DE PAULO SOUSA ESTÁ FAZENDO JUSTIÇA AO GOLEIRO'

A chegada de Paulo Sousa e sua comissão técnica, incluindo o preparador de goleiros Paulo Grilo, também é bem vista por Raul Plassmann, que vê margem para evolução dos nomes da posição no jogo com os pés - algo mais comum e desenvolvido no futebol europeu. Além disso, o ex-goleiro elogiou a inserção feita pelo técnico português do "camisa 1" no esquema tático da sua equipe.

Na pré-temporada, os goleiros do Flamengo têm integrado algumas atividades com os jogadores de linha, trabalhando o jogo com os pés e a tomada de decisão, além de trabalhos específicos para a posição, a qual é vista por Paulo Sousa como fundamental em seu esquema de jogo, assim como a de volante.

- A chegada de Paulo Sousa está fazendo justiça ao goleiro. Quando você vê um jogo na TV, na rádio, a escalação é sempre passada com o esquema com 10 jogadores: 4-3-3, 4-4-2... O Paulo Sousa faz diferente. Coloca o número 1 antes. É algo que em Portugal se usa: "vou jogar no 1-4-4-2, no 1-4-3-3". Tirar o 1 da frente é uma falta de respeito com o goleiro, que está inserido no esquema de jogo, é muito acionado. E o Paulo vê assim. É um bom sinal. Ele tem um grupo excepcional de goleiros, e estão preparando os jovens na questão do passe e do esquema de jogo. Jogam-se com 11 jogadores, não 10 - avaliou o ex-goleiro.Nas últimas temporadas, Raul Plassmann trabalhou como comentarista na FlaTV e, por isso, teve um contato próximo com os profissionais do clube, conheceu a estrutura e o trabalho realizado nas divisões de base rubro-negra. Além de Hugo, o ex-goleiro pôde ver o talento de Matheus Cunha, recém-integrado ao elenco principal, e outros promissores jovens no Ninho do Urubu.

- A projeção da base do Flamengo, em relação à posição, é promissora. É uma coincidência de talentos fantástica. São tantos goleiros em boas condições. Você nos treinos, nas atuações nos juniores, na preparação, mas, uma coisa fundamental que eu aprendi com o Didi (meia campeão mundial em 1958), em uma conversa interessante, ele me disse: "treino é treino, e jogo é jogo". Pegar pênalti no treino é uma coisa, pegar no jogo é outra. A projeção é espetacular, mas é preciso fazer uma avaliação em uma sequência de jogos - afirmou Raul.