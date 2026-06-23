Gerente do tráfico de Jaburuna é preso ao tentar abandonar carro e fugir a pé

Dois homens foram presos por tráfico de drogas no início da noite desta segunda-feira (22), na Barra do Jucu, em Vila Velha. Os suspeitos detidos são Cesar Junior Freitas Peixoto, de 29 anos, apontado como gerente do tráfico de Jaburuna, no mesmo município, e Moisés Rogério da Conceição, de 25 anos, apontado como fornecedor dos entorpecentes.





Com eles, foram apreendidos 51 tabletes de substância semelhante a maconha, ⁠R$ 1.400 em espécie, uma balança de precisão e um relógio G shock preto.





Segundo o sargento Leandro Alves, da Polícia Militar, a ação ocorreu após o recebimento de uma denúncia anônima, que dizia que César vinha de Guarapari e passaria em Morada da Barra com entorpecentes que seriam distribuídos no Morro do Jaburuna.





O suspeito, que é faccionado do Primeiro Comando de Vitória (PCV), foi abordado pela PM próximo ao posto de trânsito da Barra do Jucu, após tentar se evadir e bater em outros veículos na Rodovia do Sol; não houve feridos. Ele ainda tentou abandonar o carro e fugir a pé, mas foi capturado. No banco do carona do veículo que César dirigia, havia 26 tabletes de maconha.





“Ele passou antes nessa casa em Morada da Barra, onde a droga estava sendo armazenada por esse outro rapaz (Moisés). Também foi apreendida uma grande quantidade de droga (25 tabletes de maconha) nessa casa. Era o apoio dele, para distribuir no Jaburuna.”





Os indivíduos foram conduzidos para Delegacia Regional de Vila Velha, juntamente com todo o material apreendido, para adoção das medidas legais cabíveis.